Tendenza 2023: Questi abiti estivi iper chic da Zara, Mango e H&M che stanno spopolando quest’anno!

Alla ricerca di un nuovo outfit, è appena stata messa in vendita sui principali mercati della moda un vestito estivo.

Qui vedremo diversi modelli per questo tipo di indumento. Non esitate a comprare i vostri marchi di moda preferiti da Zara, Mango e H&M senza svuotare il portafoglio.

Il best-seller di un vestito estivo

Conoscete Zara? È un’azienda appartenente a Inditex, uno dei più grandi gruppi di distribuzione al mondo. È nota per la vendita di articoli di moda come il vestito estivo. Il suo modello di business si concentra sul cliente, comprendendo la progettazione, la produzione, le vendite e il marketing attraverso una vasta rete di negozi di marca. Nel 2022, il 37,5% dei quadri superiori e del comitato esecutivo di ZARA Francia sono donne e il 62,5% sono uomini.

Mango è un’azienda spagnola il cui principale settore di attività è la progettazione, la produzione e la vendita di abbigliamento e accessori per tutte le categorie di persone attraverso le sue franchising. Il team creativo di Mango lavora ogni giorno per creare grandi cose nel mondo della moda. Porta le tendenze ai suoi clienti con amore per i dettagli come nel caso del vestito estivo.

Da Mango troverete anche le ultime tendenze in termini di scarpe e accessori. Hennes & Mauritz, meglio conosciuto come H&M. Il principale partner aziendale, Hennes & Mauritz, è un’azienda svedese fondata da Erling Persson nel 1947 ed è una catena di abbigliamento prêt-à-porter per donne, bambini e uomini. H&M è il posto ideale per acquistare moda come un vestito estivo, tessuti per la casa, abbigliamento per bambini e prodotti di bellezza.

Ottieni una qualità durevole al miglior prezzo. Queste sono le prime tre del mondo della moda francese in particolare. Forniscono gli ultimi abiti. Inoltre, le donne che vogliono essere belle possono sentirsi libere di visitare. Troverete tutti i prodotti online come il vestito estivo. Inoltre, ci sono molti clienti, quindi prenotate presto. Non dimenticate che offrono offerte speciali e prodotti di qualità a prezzi bassi.

Focus su questo abito alla moda da Zara, Mango e H&M

Mango offre un vestito estivo nero in pizzo a soli 79,99 Euro. È intramontabile, semplice e chic che resiste a tutte le tendenze. Il piccolo vestito nero è un miracolo da indossare per tutta la stagione. Ha quindi senso uscire in abiti leggeri per rifornirsi di essenziali quest’estate, anche se fa molto caldo. Infatti, è ideale per valorizzare la pelle abbronzata (o qualsiasi tipo di pelle), ma è anche sublime per valorizzare qualsiasi tipo di silhouette. ZARA propone un vestito estivo bianco midi con rever e maniche corte.

Stessa cintura in tessuto e ricamo traforato con fodera tono su tono. Il davanti ha una chiusura a bottoni. Per essere certi di indossare questo vestito e mantenere la propria eleganza in ogni situazione, sfogliate la nostra selezione di shopping dello chic estremo. Il prezzo di questo prodotto è di 69,95 Euro. Scoprite altri abiti come l’abito midi plissettato blu reale. H&M consiglia un vestito estivo nero oversize con spalle scoperte per le donne con spalle chiare. È un vestito midi in crepe aereo il cui prezzo è di 39,99 Euro.

Un modello oversize con spalle scoperte e smock elastici sul corpo. Apparentemente, le maniche lunghe a palloncino sono rifinite da piccoli elastici. Cuciture arricciate sotto i fianchi. Senza fodera. Ci sono anche altri abiti, come un vestito nero con frange. Questo piccolo vestito estivo può essere indossato sia di giorno che di notte.

Sarebbe quindi un errore ignorare questo valore della moda sicura. Ci sono molti modelli in tutti i range di prezzo e in tutti gli stili. Ma con l’inizio delle vacanze estive e il budget limitato che le accompagna, potete contare su alternative convenienti piene di modelli di grandi marchi di moda come Zara, Mango e H&M.

Esempi di scarpe da abbinare al vestito estivo

Le sandali vanno bene con il vestito estivo. Sandali con zeppa e lacci. Questi modelli, completamente foderati in iuta, fanno la vostra gioia. Salite su un tacco di 10 cm e godetevi la morbidezza di una soletta in schiuma con tecnologia Airfit. Ci sono anche sandali in similpelle che sono allo stesso tempo semplici ed eleganti. Apprezziamo le due fasce “similpelle” decorate con fibbie dorate di Zara.

Oltre a una suola robusta e confortevole per camminare ovunque. Nulla è più chic dell’abbinamento di una scarpa con il vostro vestito estivo. Queste bellissime scarpe sono adatte a tutte le occasioni e offrono grandi variazioni di stile. Queste scarpe con la vostra tunica sono anche abbastanza leggere per le giornate più calde e soleggiate. Visitate Zara, Mango e H&M per maggiori scelte.