Tendenza 2023: Indossare le sneakers con un vestito questa primavera per essere al top della moda!

Negli ultimi anni, l’abbinamento di scarpe da ginnastica con un vestito è diventato comune. Tutte le donne le indossano, dalle superstar di Hollywood ai comuni mortali.

Questa tendenza non sembra scomparire questa primavera. Per attirare l’attenzione su di te, crea un’associazione insolita e originale. Ti mostreremo come farlo in questo articolo!

Tutte le combinazioni impossibili sono le tendenze principali della moda

Scegli audacemente e inaspettatamente, questi sono i concetti chiave per il 2023. Se abbinare un vestito con le scarpe da ginnastica non è una novità, quest’anno la tendenza richiede la nostra creatività. Se non hai voglia di fare ricerche sull’argomento, ti sintetizziamo l’idea in questo articolo e ti diamo dei consigli su come abbinare questo look.

Innanzitutto, devi scegliere lo stile che vuoi riflettere. Se vuoi apparire più femminile di quanto già sei, scegli un vestito con le spalline. Naturalmente, la leggerezza e la flessibilità che offrono creano un aspetto elegante e alla moda. Le scarpe da ginnastica da indossare con questo abbigliamento devono essere quelle con chiusura in velcro. La romanticismo e l’originalità saranno presenti.

Inoltre, per trasmettere uno spirito di contraddizione, un vestito aderente è più efficace. Ma non solo. Bisogna abbinarlo con le scarpe da ginnastica retrò per ottenere una forte opposizione. Infatti, una donna non poteva permettersi di fare questo abbinamento in passato. Sicuramente le nostre nonne avranno qualcosa da criticare su questa tendenza che sceglierai.

Tuttavia, è possibile rimanere chic ed elegante con un vestito e delle scarpe da ginnastica. Potresti pensare che sia l’abbinamento più contraddittorio possibile, ma in realtà no! Ma come raggiungere questo risultato? Dovrai acquistare un vestito elegante e abbinarlo con delle scarpe da ginnastica classiche. La struttura della scarpa deve essere classica. Tuttavia, devi armonizzare il colore del vestito con quello delle scarpe.

Quali colori di vestiti e scarpe da ginnastica abbinare?

Come abbiamo detto prima, tutti gli abbinamenti sono possibili. A seconda del luogo in cui si sta andando, si sceglierà anche l’abbinamento da fare. Ad esempio, per andare a lavoro, si preferisce un look neutro totale. In questo caso, se hai un paio di scarpe da ginnastica grigie, opta per un vestito dello stesso colore. Questo look offre un tocco classico alla tua tendenza moda estiva.

Inoltre, le scarpe da ginnastica bianche vanno bene con tutti i colori. Tuttavia, sono valorizzate se indossate con colori neutri come il grigio, il beige, il nero e il bianco. Se sei un fan degli stili vintage in bianco e nero, fallo! Questo è molto in voga quest’anno. Ma se vuoi sorprendere, questo stile non è l’ideale!

Il rosso e il rosa sono anche di tendenza questa primavera. Questi due colori hanno il dono di trasmettere ottimismo. Se sei una persona dinamica e positiva, è il colore da scegliere. Se hai già delle scarpe da ginnastica rosse, puoi indossarle con un vestito nero. Ma se vuoi indossare un arancione molto vivace, anche questo è possibile.

Come tutti i colori neutri, il nero va bene con tutte le sfumature che desideri. Tuttavia, se hai un vestito abbastanza insolito, le tue scarpe devono essere di una semplicità incontestabile. Inoltre, se le tue scarpe escono dall’ordinario, un abbigliamento classico deve accompagnarlo per riequilibrare il tuo stile. Gli accessori possono anche completare il tuo look.

Cosa sapere prima di adottare questa tendenza moda insolita

Le lunghezze del vestito tendono a ridurre la taglia e la lunghezza delle gambe. Se vuoi abbinarlo con le scarpe da ginnastica, il risultato sarà ancora più catastrofico. Soprattutto per le persone di piccola statura. Quindi, evitalo il più possibile.

I vestiti corti e midi sono da preferire. Oltre a esporre la bellezza delle tue gambe, si abbinano magnificamente con le scarpe da ginnastica. Se hai una gamma di questo modello di abbigliamento a casa, le scarpe bianche le mettono in risalto!