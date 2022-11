Tenda a rullo INSPIRE da Leroy Merlin a €63,74

Le tende sono tessuti utili in ogni ambiente della casa, ideali per ottenere privacy e per consentire o bloccare il passaggio della luce, oltre al grande risalto che possono avere a livello decorativo grazie al design scelto di volta in volta. Oggi vi mostriamo una tenda a rullo Leroy Merlin che sta riscuotendo un clamoroso successo di vendite grazie a un’estetica accattivante e che ora potete accaparrarvi con un super sconto… correte a prenderla!

Leroy Merlin ha nel suo ampio catalogo una grande varietà di tessili ideali per coprire le finestre, come tende, pannelli e altro ancora. Il negozio francese sa che si tratta di un elemento molto importante della casa, sotto molti punti di vista, e non esita a proporre design diversi per tutti i gusti, le esigenze e i budget.

La tenda a rullo INSPIRE è in sconto da Leroy Merlin

La tenda INSPIRE è una bellissima tenda a rullo con schermo con la quale la catena francese riesce a offrire personalità e privacy a qualsiasi spazio. Con un design bianco che si abbina a tutto e può ingrandire visivamente qualsiasi spazio, questa fantastica tenda ha uno sconto del 15% e viene venduta al prezzo finale di €63,74.

Questa tenda di Leroy Merlin misura 105 x 250 cm ed è una tenda a rullo traslucida in PVC che renderà ogni ambiente più accogliente, ideale per la cucina, il soggiorno, il bagno o la camera da letto… starà bene in ogni stanza!

È senza dubbio un tessuto ideale per vestire le vostre finestre, con uno stile semplice e minimalista ma d’impatto, perfetto per adattarsi a qualsiasi ambiente. Favorisce una protezione solare completa che consente un grande risparmio energetico in quanto permette il passaggio della luce esterna e isola dal freddo e dal caldo, oltre a proteggere dagli sguardi altrui.

Grazie al suo tessuto, è una tenda ignifuga, anallergica e resistente, quindi se la si cura può durare per molti anni, e dato che è così versatile si può cambiare da una stanza all’altra se ci si annoia di vederla sempre nello stesso posto.

Questa tenda garantisce una sicurezza totale comprendente tubo in alluminio, staffa, catena per la movimentazione e sistema di sicurezza per bambini, con un meccanismo così semplice da usare e versatile da poter essere posizionato sia a destra che a sinistra.

Vieni a scoprire questo e altri prodotti da Leroy Merlin! La tenda INSPIRE ti aspetta a soli 63,74 euro.

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!