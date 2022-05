Telelavoro, in aumento in Spagna: le offerte sono raddoppiate rispetto al 2021

Il portale del lavoro InfoJob si è registrato il doppio delle offerte di telelavoro rispetto al 2021cifra che moltiplica per dieci il numero comunicato due anni fa. “Il lavoro a distanza è una realtà in crescita in Spagna”fanno notare dall’azienda.

Tra gennaio e aprile 2022 si sono registrati a InfoJobs 290.768 posti vacanti che offriva la possibilità di lavorare a distanza in misura maggiore o minore. Questa cifra rappresenta praticamente il doppio (con un incremento del 92%) rispetto alle 151.450 che c’erano nello stesso trimestre del 2021. Nello stesso periodo del 2020 erano 26.487 e nel 2019 15.907. “Ovvero: si è passati da una presenza quasi testimoniale del telelavoro nel portale del lavoro a un volume significativo”punto.

Secondo i dati dell’EPA, nel primo trimestre del 2022 circa il 13% della popolazione occupata (2,6 milioni) lavorava saltuariamente o più della metà della giornata lavorativa a casa.

Questa percentuale rappresenta una diminuzione rispetto al massimo raggiunto nel secondo trimestre del 2020 (riferito al periodo di stretta reclusione) quando quasi 1 lavoratore spagnolo su 5 (19,1%) lavorava a casa, anche se non durante l’intero turno settimanale. . Ma non è da meno che la percentuale è di cinque punti superiore all’8,4% delle persone che hanno lavorato (solitamente o saltuariamente) da casa nel 2019.

D’altra parte, aumenta la percentuale di chi lavora saltuariamente a casache è passata dall’essere il 2,9% della popolazione occupata (539.000 persone) nel secondo trimestre del 2020 al 5,6% (1,1 milioni) nel primo trimestre del 2022.

“Ci sono due fatti che stanno influenzando questa evoluzione: da un lato, la necessità di prevedere un certo margine di flessibilità faccia a faccia attrarre talenti in alcune posizioni con poca concorrenza perché questi profili professionali si sono abituati a modalità ibride; per un altro, prima potevano esserci posti vacanti che consentivano il telelavoro, ma non lo rendevano esplicito nell’offerta e ora lo fanno proprio perché è una variabile di cui i candidati tengono conto”, spiega la Direttrice Comunicazione e Studi di InfoJobs, Mónica Pérez.

Per settori economici, questo stesso rapporto rileva che ci sono quattro aree in cui oltre l’80% degli occupati potrebbe telelavorare: informazioni e comunicazioni (87,8%), attività immobiliare (87,2%), attività finanziario Y assicurazione (86,7%) e Attività professionali, scientifiche e tecniche (80,7%).

Secondo i dati di InfoJobs, le tre che offrono le posizioni più remote nei primi quattro mesi dell’anno lo sono Commercio e vendite (171.295 posti vacanti), IT e telecomunicazioni (51.715) e Servizio Clienti (15.506). Al contrario, le aree con meno sono le settore farmaceutico (207 posti vacanti), Design e arti grafiche (434) e Mestieri, arti e mestieri (444).

Se questi vengono analizzati dati per province, InfoJobs sottolinea che il volume totale delle offerte di telelavoro non è distribuito uniformemente. Secondo il portale del lavoro, le sei province dove la presenza del telelavoro è più forte sono Madrid, Barcellona, ​​​​Valencia, Siviglia, Malaga e Alicante. I posti vacanti con una qualche forma di prestazione a distanza sono saliti alle stelle in tutti dallo scoppio del Covid-19.

“È ancora presto per sapere come si evolverà il telelavoro nella geografia del Paese, tuttavia è prevedibile che queste sei province occuperanno un posto di rilievo, poiché sono destinazioni che combinano molte delle caratteristiche in modo che ci siano più opzioni per lavorare a distanza. : ospitano grandi città, con grande dinamismo economico e attività digitale, e molte di esse sono località costiere”, indicano dall’azienda.