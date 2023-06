Telelavorare comodamente nel tuo giardino è possibile grazie a Lidl e al suo nuovo divano colorato.

Il lavoro da remoto ha guadagnato terreno per molti, una modalità di impiego flessibile che consiste nel svolgere le attività professionali da casa senza dover recarsi fisicamente in un luogo per svolgere tali mansioni. Questo è diventato un’abitudine molto apprezzata da molti a seguito della pandemia e oggi è già stabilita in gran parte dei lavori che lo consentono. E per farlo, niente di meglio che dal proprio giardino, con Lidl.

Perché sì, chi ha un cortile o una zona esterna in casa ha anche un tesoro, e quelli di Lidl vogliono che lo sfruttiamo al massimo, anche quando siamo in situazione di lavoro. Di fronte a questo, e come qualcosa molto ben accolto da tutti, abbiamo scoperto un tipo di arredamento, una poltrona robusta dalla catena tedesca che sarà la nostra migliore opzione per sentirci comodi e completamente confortevoli mentre telelavoriamo.

Svolgi il tuo lavoro a casa in completo comfort da Lidl e questa poltrona su misura

Tutti abbiamo bisogno di godere appieno del nostro spazio all’aperto, e Lidl se ne è accorto. Uno spazio in cui dobbiamo sentirci completamente a nostro agio con noi stessi, sia per goderci i pasti e gli amici che per altre attività della nostra giornata. E sì, ci riferiamo al momento di mettersi a lavorare (o telelavorare) dal nostro stesso domicilio, a partire dalla comodità della nostra terrazza, cortile o giardino.

Questo non farà altro che farci sentire nel migliore dei modi, anche per ciò che è un’ottima opportunità per sfruttare al massimo una zona della casa in cui ci sentiamo al meglio. In questo senso, e per trarne il miglior vantaggio, i supermercati Lidl hanno per noi una poltrona con struttura nordica per offrire tutto il necessario. Disponibile in vari colori, costa 35 euro.

Con una copertura morbida, questa poltrona di Lidl sarà ideale per creare un ufficio all’aperto

Come abbiamo detto, avere il nostro proprio ufficio in cui lavorare da soli senza dover uscire di casa è molto comodo ma, con il passare dei giorni, quella comodità può diventare pesantezza, e avere la possibilità di lavorare da qualsiasi altra zona della casa sarà molto più sopportabile. È qui che pensiamo di poter avere soluzioni altrettanto buone e pratiche come questa poltrona che può essere convertita per il tuo miglior stile in queste zone esterne.

Lo fa tutto a partire da una struttura stabile con una copertura resistente all’usura che permette di godere di tutto ciò che desideriamo mentre svolgiamo le nostre attività quotidiane. Questo perché combina una seduta, uno schienale e braccioli rivestiti in un morbido tessuto molto piacevole alla vista e al tatto, con gambe robuste e resistenti in legno. Possiamo anche accompagnarlo con un tavolino per mettere in risalto il suo rivestimento.