Telegram, Signal o Line, tre alternative alla caduta di WhatsApp

Servizio messaggistica istantanea whatsapp sta avendo problemi tecnici in Spagna e in altri paesi del mondo, secondo il portale downdetector e come hanno verificato numerosi utenti. Immediatamente, molti di loro hanno cercato di comunicare attraverso Instagram o Facebookanche senza successo.

Dopo più di due ore di ‘autunno’, molti utenti hanno scelto di inviare messaggi tramite Twitter, ma hanno anche cercato altre alternative, come Telegramma, Segnale o Linea.

In tutti e tre i casi, ottenere l’app è relativamente facile, ma lo svantaggio è che, proprio come WhatsApp, anche il destinatario dei messaggi deve avere questa applicazione scaricata per poter comunicare, e nessuno di questi è diffuso come WhatsApp.

Come attivarli

La procedura per attivare Telegram, Signal e Line è semplice come WhatsApp: sui cellulari che utilizzano la tecnologia iOS, vengono scaricati dall’AppStore e configurati fornendo il Paese e il numero di cellulare e utilizzando un codice che si riceve tramite SMS. Sui cellulari Android, il processo è lo stesso, ma tramite il Play Store.