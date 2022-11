Telefónica subisce un attacco informatico e consiglia ad alcuni clienti di cambiare la password WiFi

la multinazionale Telefono ha sofferto a attacco informatico che interessa i dati di configurazione router per un gruppo di client Movistar e O2. La società ha raccomandato agli utenti interessati di modificare la propria password WiFi.

Poiché Expansion è avanzato e ACN ha confermato, non è stato possibile accedere a dati sensibili come nome, indirizzo, fatturazione o coordinate bancarie; hanno avuto accesso solo al marchio, al nome della rete e alla password.

Telefonica è attualmente invio di e-mail ai clienti interessatispiegando cosa è successo e consigliando di cambiare la password del proprio router.

Un portavoce dell’azienda ha assicurato che l’unico modo per servire le reti interessate è che”avvicinati fisicamente alla tua rete“, fatto “difficile” in quanto i dati non sono legati al nome o ai dati anagrafici del cliente.