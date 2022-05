Telefónica rafforza la sua area Comunicazione per il centenario dell’azienda

Telefono ha promosso una nuova organizzazione della Direzione Global Communications, volta a potenziarne la capacità di azione e pensata per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze del nuovo ecosistema di business, come spiega l’azienda.

La proposta, promossa dal Direttore Affari Societari e Sostenibilità, Edoardo Navarresecontempla in futuro tre vettori dell’area Comunicazione di Telefónica: adattare ed espandere l’ambito della comunicazione all’attuale struttura dell’azienda nei suoi principali mercati, aumentare la presenza internazionale dell’operatore e stabilire nuovi canali di informazione e partecipazione in vista del centenario dell’azienda nel 2024.

Il Dipartimento di Comunicazione Globale, guidato da Vigilia Fernandezmantiene la sua struttura in due grandi aree di azione: Pubblico e Comunicazione Aziendale e Strategica. La prima, diretta da Laura Sanz, è suddivisa in Prodotto, responsabile dell’evoluzione del sito web aziendale e della intranet; Social media; il Servizio Informazioni Societarie (SIC) e Dati.

“Questa nuova linea di comunicazione nasce con una chiara visione strategica e si occuperà del monitoraggio permanente dell’ecosistema digitale relativi a uno qualsiasi dei marchi di Telefónica”, spiegano dall’azienda.

Il Dipartimento Comunicazione e Strategia aziendale, guidato da Francisco Álvarez, integra quattro aree principali: Corporate e Business Unit, guidate da Pedro Calvo, e dove i rapporti con la Presidenza sono raggruppati in comunicazione finanziaria o Movistar+; Siamo 100, che riunisce tutte le comunicazioni interne di Telefónica, con Jesús Peñalba; e Fundación Telefónica, con Lydia Loste.

L’ultima area è Paesi: Alessandro Kowalski Sarà responsabile della comunicazione internazionale, garantendo che la proiezione di Telefónica corrisponda alla sua presenza in un mondo sempre più globalizzato.

Inoltre, e riportando direttamente al direttore globale, si impegna a rafforzare la propria presenza negli epicentri mondiali dell’informazione a New York e Londra. Il Dipartimento per le comunicazioni globali istituirà due unità in ciascuna città.