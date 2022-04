Telefónica lascia dietro di sé la linea guida al ribasso e stabilisce la rotta per i livelli pre-pandemia

Indipendentemente da ciò che accade nel breve termine, Telefónica è riuscita a chiudere la scorsa settimana ai massimi e, inoltre, lo ha fatto al di sopra della linea guida ribassista primaria o principale.

Analisi tecnica RESISTENZA ALLA ROTTURA Breve termine Medio termine Lungo termine

Abbiamo già i titoli di Telefono al di sopra della linea guida ribassista che unisce ciascuno dei massimi minimi successivi dal 2015. Il che non significa che, in seguito, possa correggere nuovamente verso la linea guida in un tipico movimento sotto forma di ‘ritorno’ al nuovo supporto zona, prima della resistenza. A questo punto, abbiamo la prossima zona di resistenza ai minimi del 2019 a 4,73 euro e oltre abbiamo livelli pre-pandemici (gap ribassista settimanale da fine febbraio 2020) nei 5.084 euro.

La verità è che indipendentemente da ciò che fa il prezzo a breve termine, bisogna riconoscere che Telefónica rimane forte e dopo essere riuscita a battere la tendenza al ribasso degli ultimi sette anni, è evidente che qualcosa sta iniziando a cambiare nel valore in termini di medio e lungo termine.