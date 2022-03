Telefónica ci riprova: punta sulla linea guida ribassista principale o primaria

Il significativo rimbalzo dai minimi di marzo, in questo momento del 17%, avvicina il titolo dell’operatore all’importante zona di resistenza che ha sui massimi annuali: 4,4460 euro.

Analisi tecnica LINEA GUIDA ribassista Breve termine Medio termine Lungo termine

Una linea guida ribassista è una linea che presenta minimi impeccabili e che deve soddisfare la condizione di avere, almeno, tre punti di tangenza o supporto per esso. Non vale solo due punti di contatto. Dopotutto, è una zona di resistenza in cui la pendenza è negativa e in cui ogni volta che il prezzo lo tocca, si verifica uno scarico di carta. Cioè, l’offerta è maggiore della domanda e quindi i prezzi scendono. Ed è quello che abbiamo nei titoli di Telefónica dal massimo del 2015 (9.1245 euro).

Abbiamo parlato a lungo del principale trend ribassista per molto tempo, troppo a lungo. Mantenendo, come potrebbe essere altrimenti, lo stesso ‘discorso’. E quindi torniamo allo stesso messaggio, per vedere se è in grado di lasciarsi finalmente alle spalle la linea guida ribassista degli ultimi sette anni. E sembra che ora possa essere quello buono. Quindi, vediamo se una volta per tutte il prezzo è capace rompono con forza e facilità, e se è nelle candele settimanali meglio che meglio, la zona di 4,50 euro. Solo allora inizieremo a guardare i titoli degli operatori con occhi diversi.