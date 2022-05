Telefónica: Berenberg migliora il prezzo a 4,60 euro ma non vede più potenziale

Gli esperti di Berenberg hanno alzato il prezzo obiettivo di Telefono fino a 4,60€ per azione dal precedente 4,30€ a titoloe hanno ribadito il loro consiglio a ‘mantenere’ valore del portafoglio, perché non vedono più potenziale dall’attuale livello di mercato.

Questi analisti ricordano che “Telefónica è una delle titoli con le migliori performance nell'”indice STOXX 600 Telecoms” dall’inizio dell’anno”. A proposito di questo buon andamento del mercato azionario, ritengono che “gran parte sia dovuto al suo continua correlazione con l’euro/reale brasiliano” e non a fattori specifici con il settore delle telecomunicazioni.

oltre al rotazione per valutare le azioni e il potenziale di Telefono essere un beneficiario passivo della prevista fusione di Orange Spain e MásMóvilaffermano che la sua rivalutazione è dovuta principalmente alla sua esposizione al Brasile, per cui non vedono più trend al rialzo.

Per analisi tecnica, “molto probabilmente possiamo vedere un attacco al supporto di 4,40 euro, molto vicino ai prezzi attuali. A questi prezzi, saremo molto consapevoli dell’apparizione di un segno di forza che ci fa pensare a una continuazione degli aumenti”, afferma César Nuez, analista di Bolsamanía.

“Buoni livelli di accumulo danno consistenza al suo principale trend rialzista. Il primo obiettivo di aumento potrebbe essere collocato a 5 euro. Se riesce a superare questi prezzi, la cosa più normale è che possiamo vedere un attacco a livello di 6 euro”, aggiunge questo esperto.

L’operatore è stato nelle notizie questo lunedì perché ha annunciato il acquisto della società tedesca BE-terna Group per 350 milioni di euro per integrarlo nella sua controllata Telefónica Tech.