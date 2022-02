Telefónica avanza sul mercato azionario tra le voci di una fusione tra MásMóvil e Orange

Telefono i progressi del mercato azionario per le nuove voci di consolidamento nel mercato spagnolo degli operatori di telecomunicazioni.

Più Cellulare sta analizzando una fusione con il gruppo francese arancionesecondo ‘Expansión’, dopo che l’operatore francese ha aperto poche settimane fa le porte al consolidamento del mercato spagnolo.

Vodafone, anche l’altro grande operatore in Spagna, si è dichiarato favorevole a un’operazione societaria con un altro concorrente. Nel dicembre 2021 è stato pubblicato anche quello Orange e Vodafone hanno negoziato la loro fusione, ma il governo francese ha interrotto un accordo.

La fusione tra MásMóvil e Orange “sarebbe una notizia positiva, poiché ridurrebbe la concorrenza, creando il terzo gruppo ma molto lontano da Telefónica“, indicano gli esperti del Banco Sabadell, che consigliano di ‘acquistare’ il valore, con una valutazione di 5,90 euro per azione.

A suo avviso, l’operazione “ci permetterebbe di continuare a guadagnare efficienze nel mercato spagnolo in un contesto dove voci di mosse aziendali (in tutta Europa) può continuare a incoraggiare il settore e in particolare Telefónicagrazie alla sua migliore posizione debitoria, che le consentirebbe di beneficiare di un mercato con meno concorrenti e di continuare a crescere negli altri”.

Da parte loro, gli esperti di Barclays hanno ribadito il loro consiglio a ‘sottopeso’ su Telefónicasebbene abbiano aumentato il loro prezzo obiettivo a 3,90€ dal precedente 3,30€ per azione.