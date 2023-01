Riconoscimento facciale, impedito a una donna l’ingresso a teatro

La tecnologia di riconoscimento facciale può anche avere dei risvolti negativi. La madre di una ragazza “girl scout” è stata lasciata a uno spettacolo al Radio City Music Hall di New York a causa di una di queste tecnologie, secondo la rete televisiva statunitense CNBC.

La vicenda

Kelly Conlon e sua figlia sono arrivate il fine settimana dopo il Ringraziamento come parte di una gita di Girl Scout al Radio City Music Hall per vedere lo spettacolo di Natale. Ma mentre sua figlia e gli altri membri della spedizione e le loro madri andavano a godersi lo spettacolo, Conlon non ha potuto.

Questo perché per la società organizzatrice degli show al Madison Square Garden, la MSG Entertainment, Conlon non è una madre qualsiasi. L’hanno identificata e si sono concentrati su di lei, mentre le guardie di sicurezza le si sono avvicinate, secondo CNBC.

È entrata in azione la tecnologia di riconoscimento facciale

Conlon ha attraversato il metal detector, poi ha sentito: “È una donna con lunghi capelli scuri e una sciarpa grigia”. Ha detto che le è stato chiesto il suo nome e di presentare un documento d’identità. Un cartello all’ingresso spiega che il riconoscimento facciale è usato come una misura di sicurezza per garantire l’incolumità di spettatori e dipendenti.

Conlon dice che non rappresentava una minaccia, ma le guardie l’hanno cacciata con la spiegazione che sapevano che era un avvocato. “Sapevano il mio nome prima che glielo dicessi; conoscevano la compagnia con cui ero associata prima di dirglielo. E mi hanno detto che non potevo essere lì”, ha detto Conlon alla rete televisiva.

Chi è Kelly Conlon

Conlon è partner dello studio legale Davis, Saperstein & Solomon, con sede nel New Jersey, che da anni è coinvolto in un contenzioso per lesioni personali contro un ristorante che ora è sotto la protezione di MSG Entertainment, il proprietario del teatro. “Non pratico a New York. Non sono un avvocato che lavora in nessun caso contro MSG”, aggiunge. Ma MSG ha detto comunque che il suo ingresso è stato vietato, insieme ad altri avvocati di quello studio e altri.

“MSG ha istituito una politica diretta che impedisce agli avvocati che avviano un contenzioso attivo contro l’azienda di partecipare agli eventi presso le nostre sedi fino alla risoluzione del contenzioso. Pur comprendendo che questa politica è spiacevole per alcuni, non possiamo ignorare il fatto che il contenzioso crea un ambiente intrinsecamente avverso. Tutti gli avvocati interessati sono stati informati della politica, inclusi Davis, Saperstein e Salomon, che è stato informato due volte”, ha spiegato un portavoce di MSG Entertainment in una nota.