Technics lancia un’edizione esclusiva del suo giradischi SL-1200MK7

La musica analogica torna alla sua essenza senza trascurare le ultime tecnologie. Ed è proprio che Technics, il marchio cult tra gli appassionati di hi-fi (Audiophiles) e i DJ professionisti, ha lanciato quest’anno un edizione limitata dell’acclamato giradischi SL-1200MK7. In totale, Technics ha messo in vendita un totale di 12.000 unità in tutto il mondoche sono disponibili a sette colori –blu, rosso, bianco, verde, giallo, beige e nero–. L’obiettivo di Technics è rendere omaggio ai giradischi e alla cultura di strada che ha dato origine ai DJ. Inoltre, lo fa scommettendo sul innovazione e qualità nella progettazione e realizzazione dei propri prodotti.

In questo modo il marchio, specializzato in giradischi, amplificatori, ricevitori, altoparlanti e apparecchiature per DJtra gli altri prodotti, festeggia 50 anni di vita dal primo giradischi della serie SL-1200 e lo fa con questa versione inedita. Un’occasione unica per gli amanti della musica elettronica. Infatti, per sottolinearne l’esclusività, il pannello superiore del giradischi reca una a targa incisa in edizione limitata. Inoltre, il prodotto non rinuncia all’eleganza e il suo braccio altamente sensibile è anodizzato in una tonalità dorata. Chi acquisterà il dispositivo riceverà anche un tappetino con il logo Technics in colore oro e un adesivo del 50° anniversario.

Notizia

Il nuovo SL-1200M7L ha una serie di caratteristiche che lo rendono un giradischi premium di alta qualità, migliorando le funzioni del classico 1200 MK7 di Technics. Come nuova, questa edizione del giradischi presenta un motore a trasmissione diretta coreless per una rotazione stabile senza ingranaggi, un sistema che utilizza un motore a rotazione lenta per azionare direttamente il piatto. Inoltre, il braccio è altamente sensibile e robusto e ha una caratteristica forma a S, in grado di leggere accuratamente il segnale memorizzato nella scanalatura del vinile. La sua struttura è composta da due strati che offrono prestazioni migliorate nello smorzamento delle vibrazioni. Allo stesso tempo, il corpo del giradischi è robusto e i suoi piedini sono altamente ammortizzanti, due caratteristiche in grado di eliminare le vibrazioni anche in condizioni difficili.

Tra le molte altre caratteristiche, questa nuova edizione di MK7 include a regolazione velocità coppia motore e frenaturala possibilità di regolare un tono preciso e stabile tramite Pitch Control e l’opzione per riproduzione inversa, che espande la flessibilità degli stili di gioco dei DJ. Infine, l’illuminatore ad ago presenta una nuova struttura a pulsanti per un funzionamento intuitivo e impiega un LED bianco di lunga durata e ad alta luminosità.

50° anniversario

Per commemorare questo anniversario e presentare la nuova edizione dell’SL-1200, Technics ha tenuto una trasmissione dal vivo il 7 aprile in cui fino a sette DJ (uno per ogni colore in cui è presentato questo modello) da tutto il mondo hanno suonato i loro temi con il giradischi. DJ Craze, DJ KOCO, Ellen Allien, Gilles Peterson, Mala, Marcel Dettermann e Shanti Celeste hanno intitolato “Boiler Room x Dommune x Technics – 50 Years of SL-1200s”. Un evento virtuale che è diventato il più grande servizio di streaming di musica dance al mondo.