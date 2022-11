Tavolino in marmo in offerta da Zara Home a soli €69,99

Ci sono mobili che a priori non sono indispensabili in casa, ma quando li si vede non si può resistere alla tentazione di acquistarli, perché piacciono per la loro estetica o per l’uso che se ne può fare. Oggi vi mostriamo un tavolino in marmo di Zara Home che è perfetto per riempire di novità la vostra casa in questo periodo autunnale, ma che farà la sua bella figura in qualsiasi periodo dell’anno!

L’azienda galiziana, appartenente al gruppo Inditex, ha trasformato il suo negozio di articoli per la casa e la decorazione in uno dei più importanti al mondo, sia a livello nazionale che internazionale.

Tavolino in marmo di Zara Home

Questo tavolino in marmo di Zara Home può fungere, ad esempio, da mobile ausiliario in soggiorno per creare un angolo lettura o caffè. La sua estetica è spettacolare e diventerà senza dubbio il protagonista principale della stanza in cui lo collocherete, conferendogli uno stile e una personalità unici. Il prezzo di questo meraviglioso mobile è di €69,99.

Il tavolino in marmo è molto utile, con gambe in metallo e piano in marmo: una combinazione esteticamente accattivante. I materiali utilizzati per la sua fabbricazione sono il 30% di pietra di marmo e il 70% di acciaio inossidabile, che non sono solo belli, ma anche molto resistenti e durevoli, per cui il tavolino durerà per molti anni se ne avrete cura. Le dimensioni sono ideali per questo tipo di mobili: 54,5 cm di altezza, 41 cm di larghezza e 27,5 cm di profondità, con un peso di 6,985 kg. Per mantenerlo sempre nelle migliori condizioni di pulizia, è importante pulirlo frequentemente con un panno asciutto.

