Tavolino da caffè in offerta da H&M Home a €299

Il tavolo è uno degli elementi più importanti da inserire nel soggiorno, sia dal punto di vista decorativo che funzionale, quindi è molto interessante averne uno. Oggi vi mostriamo un tavolino da caffè di H&M Home.

H&M Home è già diventato uno dei luoghi di riferimento per la ricerca di decorazioni e articoli per la casa, poiché quella che era nata come una piccola sezione all’interno del negozio svedese è diventata un’intera area che in alcuni casi è addirittura un negozio a sé stante e indipendente dal negozio di abbigliamento.

Il tavolino da caffè H&M Home di cui vi innamorerete

Questo bellissimo tavolino in legno di mango diventerà il protagonista del vostro salotto, perché ha molta personalità e un grande appeal estetico. Il prezzo attuale è di 299 euro, un prezzo che vale sicuramente la pena di pagare perché si tratta di un pezzo unico che può essere utilizzato in molti modi diversi.

Questo bellissimo tavolino di H&M Home è un tavolo asimmetrico realizzato al 100% in legno di mango, che gli conferisce un aspetto naturale e assolutamente unico: non esistono due tavoli uguali.

Il legno è cerato e ha un piano solido, che lo rende molto robusto e durevole. Si consiglia di mettere dei sottobicchieri per proteggere il legno dalla possibile umidità. Le misure sono 34,8 cm di altezza, 54,8 cm di larghezza e 98,1 cm di lunghezza, per un peso totale di 18,5 kg.

Si tratta di un tavolo molto attraente a livello estetico, con il quale è possibile ottenere un’atmosfera e una decorazione davvero spettacolari, poiché sarà senza dubbio un’ottima scelta per la vostra casa. Attira l’attenzione ovunque lo si metta!

Se volete un pezzo forte che regni sovrano nel vostro salotto e lo elevi a un look da rivista, questo tavolino di H&M Home è proprio quello che state cercando. È un mobile bello e di alta qualità che può accompagnarvi per molti anni se ne avete cura e lo proteggete adeguatamente.

