Tante auto elettriche ma pochi punti di ricarica: in gioco la transizione ecologica

“L’economia dei combustibili fossili ha raggiunto i suoi limiti. Vogliamo lasciare un mondo sano, un buon mercato del lavoro e una crescita alla prossima generazione”. Questa frase è stata pronunciata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen poco meno di un anno fa in quella che allora era l’ultima proposta della Green Deal europeo: smantellare l’industria automobilistica a combustione interna entro il 2035. La tabella di marcia della Commissione prevede un Riduzione del 55% delle emissioni dei veicoli nuovi entro il 2030 e neutralità climatica totale a partire dal 2035 di tutti i nuovi veicoli immatricolati. Un piano ambizioso, ma che potrebbe non essere fuorviante.

Lo afferma un recente rapporto di Allianz Trade (ex Euler Hermes). il mercato globale ed europeo dei veicoli elettrici è in forte espansione. Le vendite di questi veicoli sostenibili hanno raggiunto nel 2021 il livello di 6,75 milioni nel mondo, registrando una crescita “sorprendente” nel Vecchio Continente: secondo l’azienda parigina, le auto elettriche rappresentavano il 29% della quota di mercato in Europa nel 2021 e stimano che la crescita potrebbe essere del 60% in questo stesso anno grazie ai sussidi “generosi” per promuoverne l’attuazione.

Con tutto, Cina è stato il mercato più vivace, rappresentando quasi la metà delle vendite globali, “una cifra equivalente al totale delle vendite mondiali nel 2020”. La controllata della bavarese Allianz spiega che, a dicembre 2021, le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) rappresentavano il 21% delle vendite totali. Tuttavia, sottolineano che, poiché i sussidi NEV saranno ridotti del 30% nel 2022 fino alla loro progressiva eliminazione nel 2023, è probabile che il mercato cinese rallenti un po’, “poiché produttori o consumatori dovranno assumersi costi aggiuntivi”. Nonostante questa circostanza, Allianz Trade calcola che le vendite di veicoli elettrici dovrebbero crescere di circa il 50% nel colosso asiatico.

Per la sua parte, la vendita di auto sostenibili è raddoppiata negli Stati Uniti nell’ultimo anno, anche se “i volumi restano bassi (circa 600.000 unità, contro 300.000) e la quota di mercato nel 2021 si aggirava intorno al 4%. Tuttavia, Allianz Trade sottolinea che, se approvato l’ambizioso piano infrastrutturale “Build Back Better”, il 2022 potrebbe essere un anno decisivo. “Con sussidi fino a 12.500 dollari per l’acquisto di veicoli elettrici, il piano potrebbe cambiare le regole del gioco del mercato statunitense”. Tuttavia, non tutto è positivo nel settore.

MOLTE VENDITE, INFRASTRUTTURE SCARSE

Lo rileva il rapporto Allianz Trade la spesa mondiale relativa alle auto elettriche, ovvero veicoli e punti di ricarica è cresciuta del 75%. “Se negli anni precedenti rappresentavano una piccola frazione degli investimenti globali nella transizione energetica, nel 2021 rappresentavano oltre il 36% dell’investimento totale e gli investimenti nelle energie rinnovabili rappresentavano circa la metà”, sottolineano, sottolineando che in paesi come come Germania e Regno Unito, gli investimenti in questi veicoli hanno rappresentato oltre il 50% degli investimenti totali nella transizione energetica.

Nonostante ciò, l’azienda parigina indica che questi investimenti “sono fortemente inclini all’acquisto di veicoli nuovi” e questo gli investimenti in ricarica, “sia pubblici che domestici”, devono aumentare “per sostenere la transizione”. Allianz Trade calcola che nell’Unione Europea ci siano circa 230.000 colonnine pubbliche entro la fine del 2021, che, secondo i calcoli dell’azienda, rappresenta una sola stazione ogni dieci veicoli venduti nel solo 2021”; Nel 2014 l’UE ha spiegato che dovrebbero esserci un massimo di 10 veicoli elettrici per ogni stazione di ricarica pubblica e ha l’obiettivo di superare il milione di stazioni entro il 2025. “Questo mostra la strada che resta da percorrere”, affermano.

Allo stesso modo, la controllata Allianz ritiene che il settore abbia bisogno aumentare gli investimenti per far fronte alla fornitura limitata di litio, una materia prima fondamentale nelle batterie di trazione utilizzate da questo tipo di veicoli. Con la crescita stellare dei veicoli elettrici, la domanda di questo metallo è salita alle stelle: mentre la domanda di batterie rappresentava solo un quarto della domanda totale all’inizio degli anni 2010, si prevede che rappresenterà il 95% entro il 2030. L’offerta è aumentata di quasi un terzo tra 2020 e 2021 e il 90% proviene da soli tre paesi (Cina, Australia e Cile).

“Con oltre 50 milioni di auto vendute ogni anno, la fornitura di litio dovrà tenere il passo”, spiegano da Allianz Trade. Pertanto, l’azienda sottolinea che è necessario investire in nuove tecnologie, come l’estrazione diretta del litio, e aumentare l’esplorazione se si vuole aumentare la produzione di questo metallo e “andare fino in fondo con i veicoli elettrici”.

NECESSARI PIÙ FINANZIAMENTI

Se è vero che politiche come il Green Deal europeo e altri piani simili dimostrano che c’è una certa consapevolezza che i trasporti sono un settore chiave per le economie ecologiche, Allianz Trade sottolinea che permane un notevole divario di finanziamento per guidare questa transizione.

“La nostra ricerca ci mostra che, sebbene circa 13,4 miliardi di euro all’anno verrebbero spesi per la ricarica delle infrastrutture nell’UE-27, ciò non è sufficiente per soddisfare le aspirazioni dell’UE di limitare il riscaldamento globale. Serviranno altri 4.000 milioni di euro all’anno fino al 2030”, indicano.

Inoltre, l’azienda sottolinea che i governi hanno un ruolo da svolgere nell’affrontare i problemi due delle maggiori preoccupazioni dei consumatori: infrastrutture di ricarica e automobili. Secondo i dati di Alix Partners, il 41% dei consumatori nel 2021 ha citato la mancanza di stazioni di ricarica come una delle principali preoccupazioni per i veicoli elettrici; nel 2019 questa cifra era del 42%. Da parte sua, gli elevati costi di manutenzione di queste auto hanno continuato a essere una delle principali preoccupazioni per il 30% dei consumatori nel 2021, una riduzione di otto punti rispetto al 2019. Allo stesso modo, il 42% ha indicato la durata della batteria come la principale preoccupazione, sebbene questo la cifra è notevolmente diminuita dal 2019, quando si attestava al 56%.

Pertanto, per Allianz Trade, i governi devono affrontare tre questioni chiave: ridurre l’onere normativo per accelerare l’approvazione dei permessi di costruzione per i caricabatterie, migliorare la rete elettrica per soddisfare la nuova domanda e alleviare i costi “poiché un caricabatterie da 350 kilowatt ( kW) può costare più di 100.000 euro in Europa”. L’azienda sottolinea che politiche pubbliche come il Green Deal europeo o il ‘Build Back Better’ saranno fondamentali se vogliamo raggiungere quel “mondo sano” di cui parlava il presidente della Commissione europea poco meno di un anno fa.