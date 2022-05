Talgo avvia un programma di riacquisto di azioni da 10 milioni di euro

Talgo ha iniziato a programma di riacquisto di azioni di proprietà di a importo massimo di 10 milioni di euros, come segnalato dalla società alla National Securities Market Commission (CNMV). Tale programma sarà attuato nell’ambito degli accordi adottati dall’assemblea generale degli azionisti tenutasi il 29 marzo 2022.

L’obiettivo, spiega Talgo, è ridurre il capitale sociale della società mediante il rimborso di azioni proprie, in modo da contribuire alla politica di remunerazione degli azionisti della Società aumentando l’utile per azione.

Così, l’azienda ha stabilito 1.997.596 titoli il numero massimo di azioni proprie da acquistareun importo rappresentativo di circa l’1,6% del capitale sociale di identità. Il programma rimarrà in vigore dal 5 maggio 2022 al 5 novembre 2022.

“Per quanto riguarda il prezzo, Talgo non acquisterà azioni ad un prezzo superiore al massimo tra il prezzo dell’ultima transazione indipendente e l’offerta indipendente più alta in quel momento nella sede di negoziazione in cui viene effettuato l’acquisto, anche quando le azioni sono negoziate diverse sedi di negoziazione”, ha indicato la compagnia ferroviaria. Allo stesso modo, ha sottolineato che “per quanto riguarda i volumi, Talgo non acquisirà più del 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui viene effettuato l’acquisto”.

Sarà il lead manager del programma di riacquisto di azioni Banca Santander.

Talgo ha guadagnato 29,2 milioni di euro nel 2021che ha significato un ritorno a profitto dalle perdite di 7,4 milioni di euro nel 2020.