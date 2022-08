Takeaway Premier League: storie trascurate da un fine settimana dominato da Manchester United, Liverpool, Chelsea

Un’altra settimana di Premier League è trascorsa e sono rimaste solo due squadre con due vittorie in due partite. Manchester City rotolato a una vittoria per 4-0 Bournemouth nonostante abbia ricevuto solo un assist da Erling Haaland. Arsenale hanno anche continuato il loro inizio perfetto come Gabriele Gesù è stato coinvolto in tutti e quattro gli obiettivi nella vittoria per 4-2 dell’Arsenal Leicester City. In una settimana normale, Manchester United perdere 4-0 in casa del Brentford sarebbe stata la storia più grande, ma questa settimana è stata tutt’altro che normale. Aggiungi riacutizzazioni manageriali durante di Chelsea 2-2 con Spurs e Darwin Nunez essere espulso per una testata in occasione di Liverpool 1-1 con Palazzo di cristallo ed è stata una settimana di partite che non è stata affatto a corto di dramma.

Mentre le grandi storie stavano consumando tutto l’ossigeno nella stanza, ecco cos’altro è successo in Premier League questo fine settimana.

I Tricky Trees conquistano tre punti per la prima volta in questa stagione

Foresta di Nottingham si sono assicurati la prima vittoria della stagione in modo impressionante. Avevano bisogno di un bel po’ di aiuto poiché il West Ham creava occasioni migliori, ma affrontare una squadra promossa in casa non è mai un affare semplice. Il City Ground ha visto gli Hammers colpire il palo e hanno annullato un gol prima Taiwo Awoniyi ha aperto il suo conto gol con un passato da palleggiatore Lukasz Fabianski.

Dean Henderson ha anche preso un rigore parato Declan Riso ciò potrebbe far ripensare a David Moyes chi sono i suoi acquirenti in questa stagione. Dopo aver quasi acquistato una squadra completamente nuova, la squadra di Steve Cooper dovrebbe lottare per integrare tutti e mentre questa partita è stata un miglioramento dopo aver permesso al Newcastle di strappare 21 tiri, i Tricky Trees hanno ancora molto lavoro da fare poiché il loro centrocampo non era esistente nella partita. È una delusione per il West Ham che non hanno potuto approfittare delle cose, ma mantenere quello stile offensivo potrebbe vederli ottenere i loro primi punti in Premier League della stagione prima che poi.

Michele Antonio potrebbe essere messo in panchina per Gianluca Scamacca prima o poi perché non è stato in grado di fare abbastanza con i suoi tocchi limitati mentre Scamacca può togliere pressione Jarrod Bowen.

Aston Villa ottenere i primi punti della stagione, ma a quale costo

In superficie, l’Aston Villa ottiene una vittoria per 2-1 Everton è stato un buon risultato fino a quando non hai scavato un po’ di più i numeri. Non solo i Toffees hanno strappato 15 tiri per un xG di 1,58, ma anche un nuovo acquisto Amadou Onana era vivace nel costringere a Luca Digne autogol. Anche Onana ha perso palla portando al gol di Emi Buendia un minuto prima, ma ha rimediato all’errore. È stata una giornata altalenante che ha messo in evidenza ciò che manca all’Everton Dominic Calvert-Lewin ma dà Franco Lampardo fiducia che anche con un attaccante medio in testa alla linea, la sua squadra è abbastanza brava nel creare occasioni per vincere le partite prima o poi.

Per l’Aston Villa, Diego Carlos ha subito un duro colpo quando è stato ritirato in profondità nei tempi di recupero per un infortunio. Lo scenario peggiore è stato confermato e mancherà almeno sei mesi a causa della rottura del tendine d’Achille. Steven Gerrard voleva migliorare la sua difesa, il che solleva la questione, l’Aston Villa tornerà a puntare sul mercato o si fiderà del fedele sostenitore di Villa di lunga data Tyrone Mings nonostante lo abbia privato della carica di capitano con una mossa che ha fatto alzare le sopracciglia nella preseason? È un infortunio che mette sicuramente l’Aston Villa in un territorio imbarazzante in vista dei duri scontri contro Crystal Palace, West Ham, Arsenal e Manchester City in arrivo. Alla fine di questi, Gerrard saprà sicuramente cosa ha nella sua squadra, ma potrebbero non essere nella metà superiore come preferirebbe.

del Leeds United la difesa deve migliorare

Il Leeds United ha pareggiato 2-2 contro Southampton era un risultato familiare. L’attacco è stato sia stellare che ha subito un infortunio Patrizio Bamford è stato costretto a lasciare ma una doppietta da Rodrigo ha scandito la squadra. La difesa, invece, ha lasciato molto a desiderare, andando in pezzi in ritardo e concedendo due gol al 70′ di pareggio. Mentre il merito dovrebbe andare a Ralph Hasenhüttl per aver apportato modifiche che includevano il debutto di Seku Mara per tornare in partita, questi sono sicuramente due punti persi per Jesse Marsch.

Con così tanti cambiamenti intorno alla squadra quest’estate, a Marsch potrebbe volerci un po’ di tempo per far scattare le cose, ma la difesa è una delle principali preoccupazioni. Sono stati collegati con il terzino sinistro Kai Wagner della Filadelfia Unione come parte di un piano per aggiungere forza e profondità difensive. Entrare in Premier League sarebbe un salto per Wagner, ma è stato all’altezza della sfida di guidare una delle migliori difese della Major League Soccer e ha anche spinto per mettersi alla prova in una massima divisione europea. Pascal Strujk ha tenuto il suo ruolo di terzino sinistro improvvisato, ma è molto più efficace al centro del campo. March può ottenere il meglio Junior Firpo quando tornerà o dovrà arrivare un’altra aggiunta prima del giorno della scadenza?

Dovrebbero Aleksandar Mitrovic rimanere in punizione per Fulham ?

A due settimane dall’inizio della stagione, i Cottagers sembrano appartenere alla massima serie dopo aver pareggiato con Liverpool e Wolves, ma potrebbero facilmente essere a quattro punti invece di due se Mitrovic fosse più clinico dal dischetto. Mentre ha colto l’occasione contro il Liverpool con fiducia, Jose Sa ha avuto la meglio su di lui nel preservare un pareggio per i Wolves. Questo è un problema che il Fulham ha affrontato anche durante la sua ultima campagna di promozione. Nella carriera di Mitrovic ha realizzato 22 rigori su 31. Nelle ultime sei stagioni di Premier League il 79% dei rigori è stato convertito in Premier League e Mitrovic è al 71% in carriera. In un gioco dai margini sottili, vale la pena che Marco Silva esplori altre opzioni? Mitrovic è stato l’unico giocatore della squadra nel campionato a segnare sei su sette, ma il loro ultimo periodo in Premier League, terminato sotto Scott Parker, ha visto quattro giocatori diversi combinarsi per sbagliare tre dei sei tiri dal dischetto. Silva non vorrà avvicinarsi al carosello di rigori di Parker che può servire a rendere il lavoro del giocatore molto più difficile, ma più rigori sbagliati potrebbero far perdere fiducia a Mitrovic.