Tagliacapelli per animali Lidl a soli €26,99!

Per prendersi cura del proprio animale domestico, Lidl ha messo in vendita un ottimo prodotto che farà la gioia dei proprietari di cani e gatti: il tagliacapelli per animali domestici.

Lidl continua a rilasciare ottimi prodotti che semplificano la vita dei clienti. Scoprite questo prodotto perfetto che vi permette di prendervi cura del vostro animale domestico! Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Prendersi cura del proprio animale domestico

Avete un animale domestico? Questo articolo è per voi!

Chi possiede un animale domestico sa bene che non basta dargli da mangiare o portarlo fuori per farlo stare bene. È fondamentale curare anche la sua igiene.

Ad esempio, un cane pulito è un animale sano, sia fisicamente che emotivamente. Purtroppo, però, prendersi cura dell'igiene del proprio animale domestico può essere piuttosto costoso.

Che si tratti di spazzolare, tagliare le unghie, rifinire i peli tra le gambe o pulirgli gli occhi, il portafoglio può risentirne. E non parliamo poi dei toelettatori per cani, che spesso costano una fortuna!

La buona notizia è che Lidl vi ha semplificato la vita con uno strumento perfetto per tutti i proprietari di animali domestici.

Il tagliacapelli per animali di Lidl

Ancora una volta, Lidl ha pensato a tutto! Il gigante degli sconti ha proposto una soluzione per prendersi cura dei vostri animali domestici: il tagliacapelli per animali domestici di Lidl.

Molto pratico per il benessere del cane o del gatto, questo tagliacapelli per animali permette di rasare il pelo dell'animale. Ciò è molto importante per mantenere una buona igiene.

Sapete anche che questo passaggio è essenziale per mantenere il pelo dell'animale in buone condizioni. Una cosa è certa: Lidl ha fatto di nuovo centro con questo prodotto indispensabile.

Ha poi una lama in titanio con lamette in ceramica. Si può regolare fino a cinque posizioni, lasciando una lunghezza compresa tra 0,8 e 2,0 millimetri. Questo tagliacapelli per animali è molto comodo da usare.

E per una buona ragione: Non ha bisogno di un cavo. In questo modo è possibile utilizzarlo ovunque ci si trovi, senza essere disturbati dal cavo penzolante. Il prodotto ha una batteria che può durare fino a due ore senza bisogno di essere ricaricato.

Non male, vero? Con questo dispositivo sono disponibili diversi accessori. Sta a voi scegliere quello più adatto a voi per ottenere il taglio giusto.

Ma non è tutto! C'è anche una spazzola per la pulizia, forbici, un pettine. E anche l'olio per la lama. Per quanto riguarda il prezzo, costa solo €26,99!

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!