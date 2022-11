Tacos con mango, fagioli pinto e avocado: la ricetta!

Preparare un pasto diverso e nutriente è solo una questione di creatività… e anche di una maggiore attenzione alle ricette della cucina internazionale. Qui vi mostreremo come preparare dei deliziosi tacos con mango, fagioli pinto e avocado. Si tratta di ingredienti economici con cui creare un pasto colorato e sicuramente diverso dal solito. Ecco gli ingredienti e la preparazione della ricetta. Tacos con mango, fagioli pinto e avocado: gli ingredienti Fagioli pinto

200 g di fagioli pinto

1 cipolla

1 porro

50 g di pepe rosso

50 g di pepe verde

2 spicchi d’aglio

2 cucchiai di pomodoro fritto

1 cucchiaino di paprika

6 g di peperoncino in polvere

2 cucchiai di olio d’oliva

Insalata di mango e avocado

1 avocado (300 g)

1 mango

½ cipolla rossa

1 cucchiaio di prezzemolo

Sale e pepe a piacere

Succo di un limone

1 cucchiaio di olio d’oliva

Tacos

6 tortillas di mais

100 gr di formaggio fresco

Preparazione della ricetta

Per cominciare, lavarre i fagioli in abbondante acqua e lasciarli in ammollo per 20 ore in 1 litro d’acqua. Allo scadere del tempo, scolare i fagioli e metterli da parte. Nel frattempo, tritare finemente la cipolla, il porro e i peperoni. Procedere allo stesso modo con gli spicchi d’aglio. Versare l’olio d’oliva in una casseruola a fuoco medio e soffriggere le verdure. Quando le verdure sono cotte, aggiungere i fagioli pinto. Aggiungere il pomodoro fritto, la paprika, il peperoncino in polvere e il sale a piacere. Versare due tazze d’acqua e coprire. Lasciare cuocere per 30-40 minuti sul fuoco. Allo scadere del tempo, togliere dal fuoco e lasciare riposare. Per l’insalata, sbucciare e tagliare a cubetti l’avocado. Fate lo stesso con il mango, ma a cubetti più piccoli. Tritare finemente la cipolla rossa e il prezzemolo fresco. Versare il tutto in una ciotola e aggiungere il succo di limone. Aggiungere un cucchiaio di olio d’oliva e condire con sale e pepe a piacere. Mescolare per integrare il tutto e schiacciare delicatamente per dare una consistenza leggermente cremosa. Mettere le tortillas su una padella o una piastra e riscaldarle leggermente per ammorbidirle. Tutto ciò che resta da fare ora è assemblare i tacos. Prendete una tortilla con una mano e piegatela leggermente, aggiungete fagioli pinto a piacere al centro e completate con avocado e insalata di mango. Per finire, aggiungere il formaggio fresco grattugiato e il gioco è fatto.

Un paio di questi tacos non vi sembreranno abbastanza per quanto sono deliziosi! Se volete più sapore, potete aggiungere del pollo o una salsiccia di vostro gradimento. Seguite questa ricetta e condividetela in modo che anche altri possano provare i deliziosi tacos con mango, fagioli pinto e avocado.

