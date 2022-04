Taccuino: Zlatan Ibrahimovic non ha fatto, Gerard Pique in acqua calda, gara del City Football Group Breda bloccata, altro

Questa settimana è stata positiva per tutti i tifosi di calcio con una doppia settimana di gioco che ci ha intrattenuto tutti. Ha anche significato che più storie del solito sono passate inosservate, e noi siamo qui, come sempre, per chiarirtelo.

Alcuni dei nostri preferiti.

Zlatan non lo chiama un giorno

Il veterano svedese ha dovuto affrontare chiamate al ritiro negli ultimi tempi, ma il fuoriclasse del Milan ha risposto ai suoi detrattori tramite i social media e ha chiarito che sarà una sua decisione e solo sua quando si allontana dal campo. Ora 40enne, l’ex uomo di Paris Saint-Germain, Manchester United, Inter, Juventus, LA Galaxy e AFC Ajax è un vincitore seriale con club e nazionale.

Perchè importa… Sarebbe strano senza il vecchio in giro e una delle stranezze della leggendaria carriera di Zlatan è che, nonostante così tanti club importanti e molteplici incantesimi in alcuni casi, non si è mai veramente stabilito in nessun club e quindi non è considerato una vera leggenda da qualsiasi fan nonostante alcuni incredibili risultati. C’è tempo per un ultimo capitolo in cui scrive veramente la sua leggenda?

Pique colto in flagrante

È stato scoperto che l’uomo del Barcellona sta guadagnando milioni nella Supercopa spagnola attraverso la società Kosmos con circa $ 4,3 milioni per ogni edizione tenutasi in Arabia Saudita in un periodo di sei anni, per un totale di circa $ 26 milioni.

Perchè importa… Conosciuto per essere un esperto di affari più della maggior parte dei giocatori, Pique si è regolarmente trovato infastidito negli ultimi tempi dopo aver recentemente vantato di guadagnare più di quanto i rivali catalani dell’Espanyol possano spendere per i trasferimenti. Questo non lo aiuterà, e non è un bell’aspetto per il capo della federazione spagnola Luis Rubiales con Sergio Ramos del PSG la voce della ragione nelle registrazioni più recenti.

Bloccata l’offerta Breda di CFG

Il City Football Group non è abituato a non riuscire a ottenere ciò che vuole, ma questo è ciò che è successo con la proposta di acquisizione da 7,5 milioni di dollari della NAC Breda nei Paesi Bassi con il contraccolpo dei fan che ha contribuito a un veto sulla mossa che assicurerà che il club rimanga fuori dal CFG portata.

Perchè importa… Il CFG è probabilmente il principale modello di proprietà multi-club e il fatto che vengano respinti in questo modo in un modo simile ai problemi che i 777 Partner stanno riscontrando nei loro tentativi di forzare l’acquisizione della Stella Rossa nel terzo livello francese suggerisce che i tifosi si stanno mobilitando per proteggere i propri club dal far parte semplicemente di un ecosistema di talenti.

I fan del Nancy organizzano la marcia della morte del club

Un esempio ancora più evidente di ciò è il pasticcio che si sta svolgendo nella Ligue 2 francese quando l’AS Nancy Lorraine ha bisogno di un miracolo per sperare anche di evitare la retrocessione attraverso i playoff. Di proprietà del sempre più impopolare Pacific Media Group, i fan dell’ASNL stanno organizzando una marcia funebre per il club questo fine settimana poiché anticipano il peggio data la leadership senza timone della loro amata squadra sotto PMG.

Perchè importa… Se tutti i fan iniziano a essere vocali come Nancy o Breda, i gruppi di proprietà saranno tenuti a standard più elevati e potrebbe significare che i proprietari loschi saranno smascherati più spesso e persino impedito di acquistare alcuni club. Sebbene il track record di CFG sia più forte della maggior parte, quello di PMG non lo è e Barnsley sono un altro esempio di un club orgoglioso che è stato investito nel gruppo da questo gruppo inetto.

Il grande giorno di Friburgo

La DFB Pokal è quasi diventata il paradiso degli hipster questa settimana infrasettimanale, quando sembrava che l’Union Berlin si sarebbe unito all’SC Freiburg in finale solo per l’RB Leipzig che ha deluso le proprie speranze in ritardo. Gli uomini di Christian Streich hanno superato i giganti caduti Hamburger SV per prenotare il loro posto nell’evento clou mentre l’eroismo di Emil Forsberg ha assicurato il posto di Lipsia per la battaglia finale tra le forze percepite del bene e del male nel calcio tedesco.

Perchè importa… Per il Lipsia, questa potrebbe essere la prima argenteria a mostrare per i loro anni di pompare denaro in un progetto che si è meritatamente guadagnato il riconoscimento per la loro strategia e padronanza strutturale. Per il Friburgo, questo potrebbe anche essere un primo successo in DFB Pokal e, cosa più importante, il primo grande trofeo di Streich a 11 anni dal suo lavoro come allenatore all’Europa Park Stadion. Nessun premio per indovinare i favoriti neutrali schiaccianti per questo.

Cambio di anello di Bielefeld e Granada

C’è stato movimento nella giostra degli allenatori questa settimana quando Arminia Bielefeld nella Bundesliga tedesca ha sostituito Frank Kramer mentre Aitor Karanka è stato incaricato di mantenere il Granada al sicuro nella Liga spagnola.

Perchè importa… Come abbiamo visto con il licenziamento a sorpresa di Sean Dyche, a volte tempi disperati richiedono misure disperate e anche se l’impatto a lungo termine è negativo, la scossa a breve termine potrebbe semplicemente mantenere club come Burnley, Bielefeld e Granada nei rispettivi top voli.