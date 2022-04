Taccuino: l’ex arbitro ammette di aver consentito gol “bellissimi”, Hrustic parla dello spirito combattivo dell’Eintracht, PSGxGOAT, altro

Un’altra settimana sta per scadere e il fine settimana di Pasqua porterà molta più bontà del calcio dopo una settimana ricca di partite di UEFA Champions League, Europa League ed Europa Conference League. Ci assicuriamo che non ti siano sfuggite alcune delle storie che potrebbero essere sfuggite al radar.

Le nostre scelte.

Hrustic racconta il personaggio di CBS Sports di Francoforte

L’Eintracht Frankfurt è in semifinale di UEFA Europa League dopo aver eliminato il Barcellona e Ajdin Hrustic ha ottenuto 10 minuti verso la fine di una notte memorabile al Camp Nou. L’internazionale australiana ha parlato in esclusiva con CBS Sports prima dello scontro e ha rivelato la natura determinata della squadra quando si parla di garantire un ritorno in campo europeo per la prossima stagione.

“È raggiungibile fino all’ultimo giorno di gioco”, ha detto Hrustic. Non ci arrendiamo e continueremo a lottare. Se hai visto i nostri ultimi giochi, saprai che questo mostra noi e il nostro carattere: siamo legati l’uno all’altro. Siamo usciti con alcune vittorie e pareggi dell’ultimo minuto e questo mostra molto di questa squadra”.

Hrustic ha anche previsto un’estate complicata con i Socceroos che devono superare gli Emirati Arabi Uniti per creare un potenziale posto per i playoff della Coppa del Mondo FIFA contro il Perù per un biglietto per il Qatar entro la fine dell’anno.

“Le ultime due partite non sono state facili”, ha detto. “Possiamo essere onesti perché alcuni giocatori sono stati esclusi a causa del COVID-19 o degli infortuni. Non è mai facile quando ti mancano alcuni giocatori, ed è quello che è ora. Non abbiamo nulla da perdere. L’Arabia Saudita È stata una partita per i giovani giocatori di abituarsi al calcio internazionale, non l’abbiamo presa come un’amichevole, ma l’abbiamo usata per prepararci alla fase successiva.

“Abbiamo la partita degli Emirati Arabi Uniti in arrivo a giugno, che è una vittoria imperdibile per noi e non solo per andare ai Mondiali. Se vedi la nostra rosa, dovremmo qualificarci e batterli di sicuro. Non sono avversari facili, ma tutto è fattibile. Crediamo l’uno nell’altro e lo staff crede in noi, e anche il Paese ci crede. Penso e credo che ce la faremo per la quinta volta consecutiva”.

Perchè importa: L’Eintracht sta rapidamente diventando una delle storie di successo inaspettate di questa stagione e la loro vittoria sul Barca li contraddistingue sicuramente come la squadra da tenere d’occhio nelle semifinali di Europa League con Hrustic e i suoi compagni di squadra che affronteranno il West Ham United la prossima volta.

PSGxGOAT

Il Paris Saint-Germain si allea con GOAT che dalla prossima stagione sostituirà la Qatar National Bank sulle maniche delle maglie dei giganti francesi. La società americana di lifestyle dovrebbe pagare circa $ 54 milioni in tre anni con Qatar Airways che dovrebbe essere il prossimo grande accordo di sponsorizzazione del PSG per sostituire Accor sulla parte anteriore delle loro magliette.

Perchè importa: Il PSG è probabilmente il leader mondiale quando si tratta di accordi di sponsorizzazione e collaborazioni innovative, quindi non aspettarti che le cose si fermino qui, soprattutto ora che sono state annunciate le riforme del fair play finanziario della UEFA.

Lipsia sbarca Vandevoordt

L’RB Leipzig si è mosso in modo rapido e deciso per assicurarsi il talentuoso portiere belga Maarten Vandevoordt dal KRC Genk con il 20enne che ha firmato un contratto fino al 2029, che lo vedrà unirsi alla squadra tedesca nel 2024.

“Sono molto felice del mio prossimo trasferimento al Lipsia”, ha detto il giocatore. “Il club ha le idee chiare sul calcio ed è diventato uno dei migliori nomi in Europa negli ultimi anni, soprattutto per i giovani”.

“A 20 anni Maarten è già uno dei migliori portieri del Belgio”, ha detto l’allenatore dei portieri Frederik Gossling. “Con il suo stile di gioco coraggioso e offensivo, è perfetto per il calcio che giochiamo alla RBL. Non vediamo l’ora di avere un giovane portiere eccitante”.

Perchè importa: I club tedeschi spesso effettuano mosse anticipate di trasferimento, e questo non è diverso dal fatto che uno dei giocatori più talentuosi nel gioco tra i bastoni sia già fuori dal tavolo quando i club cercano rinforzi.

L’ex arbitro ammette di aver concesso gol “belli”.

L’ex arbitro caduto in disgrazia Tony Chapron ha ammesso di aver assegnato gol controversi durante la sua carriera a causa della loro bellezza piuttosto che della loro legalità. Il francese si è ritirato nel 2018 dopo essere stato squalificato per aver espulso contro Diego Carlos dell’FC Nantes e poi espulso.

“Sì, perché siamo esseri umani e amiamo il calcio”, ha detto a Canal+. “Quando vedi un grande gol e ti dici ‘potrebbe esserci un piccolo fallo’, la mossa è così bella che te lo permetti. Cosa cambierà nella storia?

“Quello che voglio vedere quando vado allo stadio sono gol straordinari. Sono il più grande tifoso di calcio. Non dimenticare che gli arbitri sono soprattutto tifosi di calcio. E a volte sì, sei affascinato da quello che fa un giocatore”.

Perchè importa: Chapron, 49 anni, ha elencato un gol di Lucas Ocampos nella vittoria per 6-0 dell’Olympique de Marseille sull’ESTAC Troyes, il che suggerisce che è qualcosa che ha fatto regolarmente e di cui ha tenuto un conteggio. Anche se un arbitro che vuole rendere giustizia a bei gol e mosse sarà accolto positivamente dai tifosi frustrati dall’arbitraggio, resta il fatto che si tratta di una manipolazione della forma che viene ammessa pubblicamente e per di più da qualcuno la cui carriera lavorativa è terminata per comportamento non professionale.

Kjaer si unisce alla Hall of Fame italiana

Simon Kjaer dell’AC Milan è stato eletto nella Hall of Fame del calcio italiano dopo aver contribuito a salvare la vita del connazionale danese e poi dell’Inter Christian Eriksen. Con Eriksen ora al Brentford e godendo di una nuova prospettiva di vita in Premier League, la rapida risposta di Kjaer durante Euro 2020 ha salvato la vita al suo connazionale e gli è valso il riconoscimento speciale del Pallone d’Oro.

“Ricordo molto bene Davide (Astori) e ovviamente ricordo bene anche la sua tragica scomparsa”, ha detto Kjaer dell’onore. “Sia (Stefano) Pioli che i miei compagni mi hanno parlato di lui, so che la sua morte è stata scioccante per tutta l’Italia e per tutto il mondo del calcio. È una tragedia che ti rende ancora triste, e lo farà per sempre. Ricevere il premio dedicato a Davide significa molto, mi rende felice e orgoglioso. Per me è un’occasione per onorare il suo nome”.

Perchè importa: Kjaer è stato messo da parte per infortunio negli ultimi tempi, ma fino ad allora è stato estremamente importante per il Milan e la Danimarca spera che possa recuperare completamente in vista della Coppa del Mondo entro la fine dell’anno.