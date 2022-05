Taccuino: l’Aston Villa paga il Barcellona per mantenere Coutinho, la statua di Aguero, i tifosi del Nizza condannati per i canti di Sala, altro

Raramente ci sono settimane tranquille nel calcio europeo, e questo non ha fatto eccezione Erling Haaland si unisce al Manchester City probabilmente l’evento principale, mentre molte altre storie significative potrebbero essere passate inosservate. Siamo qui per assicurarci che non ti sia perso nulla.

La nuova casa di Coutinho

Philippe Coutinho è passato all’Aston Villa con un contratto a tempo indeterminato dal Barcellona. Il 29enne nazionale brasiliano è arrivato in prestito a gennaio e ora ha firmato un contratto fino al 2026 dopo che gli uomini di Steven Gerrard hanno accumulato quasi $ 21 milioni per la sua firma.

“Questa è una firma brillante per Villa”, ha detto Gerrard. “Phil è un professionista modello e il suo impatto sul gruppo è stato molto chiaro da quando è entrato a far parte del gruppo a gennaio. Mentre cerchiamo di costruire verso la prossima stagione, è incredibile lavorare in un club che svolga i suoi affari in modo così deciso e senza intoppi”.

Perchè importa: Coutinho ha segnato finora quattro gol e tre assist, ma probabilmente il più interessante è che Villa ottiene un giocatore così talentuoso con uno sconto enorme dopo il suo trasferimento di quasi $ 173 milioni dal Liverpool al Barca nel 2018.

Il Lione tiene Caqueret

L’Olympique Lyonnais ha annunciato che Maxence Caqueret ha prolungato il suo contratto con il club fino al 2026. Il suo contratto sarebbe scaduto alla fine della prossima stagione, ma l’OL si è mossa rapidamente per legarlo in vista di una ricostruzione estiva.

Perchè importa: Caqueret è stato designato da molti dei più grandi club europei come una potenziale presa da parte di un Lione in fase di stagnazione e questo accordo ora rende probabile che sarà il volto di una nuova squadra del Gones con un potenziale ruolo di capitano in vista.

Re Kun

Il Manchester City ha reso omaggio alla leggenda del club Sergio Aguero con una sua statua per celebrare il decimo anniversario del loro primo titolo di Premier League. La scultura dell’Etihad Stadium cattura il gol di Aguero nel tempo di recupero per sigillare il successo 2011-12.

“E’ stato il momento più bello della mia vita”, ha detto l’argentino. “Per me quel momento ha cambiato la mia vita, ha cambiato il club e tutto. Quel momento sarà sempre nel mio cuore”.

Perchè importa: Dato il modo in cui Aguero è stato crudelmente costretto al ritiro, è un bel gesto da parte del City assicurarsi che diventi una delle loro leggende moderne e sia ricordato per aver contribuito a inaugurare un periodo di dominio.

Palermo prossimo sotto CFG?

La proprietà del Manchester City è stata recentemente a Palermo per completare l’acquisizione da parte del City Football Group dell’ex squadra di Serie A. Ora nella terza fascia italiana, il Corriere della Sera afferma che il CFG ha appianato i punti più sottili dell’affare. Si prevede che costerà al City circa 8,5 milioni di dollari per l’80% del club.

Perchè importa: Data la storia del Palermo e la possibile promozione in Serie B, questo è un altro preoccupante esempio di club con una forte identità regionale e pedigree che è stato eliminato in un momento vulnerabile e poi trasformato in solo una parte della scuderia del CFG. Club come il NAC Breda nei Paesi Bassi e la Stella Rossa a Parigi con 777 hanno resistito a questo tipo di collaborazione con risultati contrastanti poiché l’acquisizione del club francese è stata forzata questa settimana.

Tifosi simpatici condannati per canti malati di Sala

L’OGC Nice dovrebbe essere sanzionato dopo che sezioni del loro supporto si sono rese colpevoli di cori offensivi riguardo al defunto Emiliano Sala questa settimana. Si è sentito cantare della morte dell’argentino durante la vittoria sull’AS Saint-Etienne pochi giorni dopo aver perso la finale della Coupe de France contro l’FC Nantes. Divieti e multe sono previsti prima dell’inizio della stagione 2022-23 e il club e l’allenatore Christophe Galtier hanno prontamente condannato i cori.

Perchè importa: I tifosi del Nizza sono stati problematici in questa stagione con il loro comportamento che ha costretto all’abbandono lo scontro casalingo con l’Olympique de Marseille e hanno anche preso una posizione unica sulla scia di Galtier e delle azioni del club nel rispondere loro per aver parlato male della base di fan di Les Aiglons .

Più affari tedeschi

È stata un’altra settimana intensa in Germania con il Borussia Dortmund che si è trasferito per assicurarsi il sostituto di Erling Haaland sotto forma di Karim Adeyemi dalla Red Bull Sazlburg e Mainz 05 che hanno venduto Jeremiah St. Juste allo Sporting CP e poi ha portato Dominik Kohr dall’Eintracht Frankfurt.

“È simile qui a Salisburgo quando mi sono unito alla squadra”, ha detto. “Per coincidenza, c’era di nuovo Erling qui. Penso di essere un giocatore diverso da Erling. Non puoi paragonarci. In generale, non direi di sentire alcuna pressione. Voglio solo aiutare la squadra e non vedo l’ora di farlo. compito a Dortmund”.

Perchè importa: Haaland sarà un atto difficile da seguire per Adeyemi, ma è qualcosa che ha già fatto, e anche il collegamento con la Red Bull è vantaggioso se Marco Rose rimane in carica. St. Juste e Kohr sono solo altri due esempi di come i club tedeschi si mettano presto a fare i propri affari e si procurino regolarmente un sostituto in anticipo.

L’ex consigliere di Griezmann ha indagato

L’ex consigliere di Antoine Griezmann, Eric Olhats, è stato preso in custodia dalla polizia nell’ambito di un’indagine sull’aggressione sessuale ai giocatori minorenni. Secondo L’Equipe, l’ex consigliere è stato oggetto di precedenti segnalazioni per comportamento inappropriato e di una denuncia formale per stupro.

Perchè importa: Olhats ha portato Griezmann in Spagna con la Real Sociedad ed è un altro esempio di qualcuno che usa la propria influenza per sfruttare i giovani giocatori che il gioco sta cercando disperatamente di eliminare.