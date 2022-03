Taccuino: la FIFA entra nel settore delle criptovalute, Jermain Defoe si ritira, il dramma di Mesut Ozil, l’esilio in Norvegia di Ada Hegerberg

La pausa internazionale di marzo è arrivata, ma non c’è stata interruzione nelle storie di calcio con le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA in Europa e Nord America all’orizzonte. Inoltre, l’evento del Qatar ha fatto un annuncio questa settimana mentre un’ex nazionale inglese si è ritirata e una superstar norvegese è tornata dal deserto internazionale.

Ti aggiorniamo con le storie che potresti esserti perso.

Defoe lo chiama un giorno

Jermain Defoe si è ritirato dal calcio professionistico all’età di 39 anni con l’ex nazionale inglese in una carriera che gli ha visto segnare 304 gol in 762 presenze in carriera a livello di club.

“È stata una decisione davvero difficile”, si legge nella dichiarazione di Defoe. “Ho fatto il mio debutto professionale a 17 anni nel 1999 e sento che ora è il momento giusto per ritirarmi”.

Perchè importa: Anche l’ex giocatore di Sunderland, West Ham, Tottenham Hotspur, Rangers, Toronto FC e Bournemouth ha segnato 20 gol in 57 partite con la nazionale inglese. Si classifica anche nono per gol di tutti i tempi in Premier League con 162 e 15 per presenze con 496 nella massima serie inglese.

Hegerberg torna per la Norvegia

L’ex vincitrice del Pallone d’Oro Ada Hegerberg è tornata nella nazionale norvegese dopo cinque anni di assenza dopo essere stata nominata nel girone delle qualificazioni ai Mondiali contro Kosovo e Polonia lo scorso aprile. La 26enne si è allontanata per mancanza di rispetto per le giocatrici norvegesi, ma ora è tornata sulla scena internazionale.

“È incredibilmente bello essere tornato”, ha detto la star del Lione. “Farò la mia parte per aiutarci a ottenere grandi cose, sia dentro che fuori dal campo – per il calcio, per la Norvegia, ma non meno importante per la prossima generazione”.

Perchè importa: Con 38 gol in 66 partite con la Norvegia, Hegerberg è una delle più grandi ad aver abbellito il gioco femminile. Dopo una lunga assenza a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore e in vista degli Europei di questa estate, il suo ritorno è una spinta per lo sport.

L’accordo sulla Coppa del Mondo di criptovalute della FIFA

La FIFA ha concordato un accordo di sponsorizzazione con Crypto.com in vista della Coppa del Mondo entro la fine dell’anno con la piattaforma di criptovaluta in rapida crescita che si unisce a sponsor tradizionali come Adidas, Coca-Cola e Visa con diritti di marketing per il più grande evento internazionale di calcio.

Perchè importa: Se non fosse già stato chiarito, l’annuncio della FIFA sottolinea i legami in via di sviluppo tra il gioco globale e il mondo relativamente nuovo degli asset digitali come la criptovaluta e i token non fungibili (NFT).

Il Fenerbahce lascia Ozil

Mesut Ozil è stato spostato dalla squadra maggiore del Fenerbahce insieme a Ozan Tufan poco più di un anno dopo essere entrato a far parte dei giganti turchi dopo aver lasciato l’Arsenal: “I nostri giocatori della A-Team Mesut Ozil e Ozan Tufan sono stati esclusi dalla rosa come da decisione preso”, si legge in un comunicato del club.

Perchè importa: L’ex nazionale tedesco ha aiutato il Fener a raggiungere il terzo posto nella Super Lig la scorsa stagione, ma ha subito un infortunio all’inizio di questa stagione prima di tornare finalmente in rosa. Potrebbe essere questa la fine della strada per il 33enne?

Aguirre prende il posto caldo di Maiorca

Il Real Mallorca si è separato da Luis Garcia Plaza mentre tentava di sfuggire alla retrocessione nella Liga e Javier Aguirre è l’uomo selezionato per sostituirlo

Perchè importa: Il club dell’isola è ora ai posti per la retrocessione e il messicano non ha proprio avuto il miglior tempo negli ultimi tempi essendo stato esonerato dal Monterrey.

Turkgucu va sotto

Il Turkgucu Munchen si è ritirato dalla 3 Liga in Germania con le partite del club annullate e punti rimossi dagli altri club con solo altre tre squadre che rischiano la retrocessione di conseguenza, ma le squadre alle due estremità sono interessate.

Perchè importa: Il fallimento di Turkgucu si stava preparando e il loro tempo nel terzo livello professionistico del calcio tedesco ha agito come un buon caso di studio per il regolamento sugli investimenti 50+1 poiché l’ascesa del club è stata effettivamente finanziata da Hasan Kivran che da allora ha preso le distanze.

Gladbach ha vinto

Il tribunale sportivo della DFB ha già stabilito che la vittoria per 2-0 del Borussia Monchengladbach sul VfL Bochum la scorsa settimana sarà valida dopo che la partita è stata interrotta dopo 71 minuti quando un guardalinee è stato colpito da un bicchiere di birra di plastica.

Perchè importa: Questo non solo conta per la battaglia contro la retrocessione della Bundesliga, ma sottolinea il rischio che le brutte scene che abbiamo visto in Francia già in questa stagione si diffondano altrove in Europa.