Système U si unisce al gruppo di acquisto Epic Partners

Epic Partners, l’alleanza di vendita al dettaglio internazionale fondata dal rivenditore alimentare tedesco Edekadà il benvenuto a un nuovo membro: il gruppo di supermercati francesi Sistema U.

Economie di scala

Système U aveva bisogno di economie di scala dopo la fine della sua alleanza di acquisto con Envergure Carrefour. Il dettagliante francese, una cooperativa senza operazioni internazionali, vuole essere in una posizione più forte per negoziare con le grandi multinazionali del FMCG. Ecco perché ora sta unendo le forze con il leader del mercato tedesco Edeka, che nel 2021 ha creato la centrale d’acquisto europea Epic Partners.

Lo riporta la rivista francese LSA sulla base di una nota interna del presidente Dominique Schelcher. Secondo la rivista di settore tedesca Lebensmittel Zeitung, Système U si unirebbe tramite Everest, la combinazione di acquisto tra Edeka e il supermercato online olandese Picnic.

Acquisti in continuo mutamento

Epic Partners non aveva ancora una catena francese tra i suoi membri. L’alleanza ha sede a Ginevra ed è guidata da Gianluigi Ferrari, l’ex alto dirigente di Agecore, il gruppo di acquisto a cui appartiene Colruyt e da cui Edeka si è licenziata all’inizio del 2021. Altri membri di Epic includono Migros (Svizzera), Biedronka (Polonia), Jerónimo Martins (Portogallo), ICA (Svezia) e Magnit (Russia).

Il panorama degli appalti europei è in uno stato di mutamento. All’inizio di questa estate, i gruppi Louis Delhaize e Intermarché hanno unito le forze d’acquisto e recentemente Carrefour ha annunciato che sta centralizzando gli acquisti per i suoi sei maggiori mercati europei nel proprio centro d’acquisto internazionale con sede in Spagna.