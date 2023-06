Svelata la data che tutti devono conoscere: questo è il miglior giorno per fare acquisti da Primark

È probabile che ti sia capitato più di una volta di vedere un capo che ti piace su un negozio online o su un catalogo, e quando vai al negozio fisico scopri che è esaurito e che potrebbero ordinarlo ma ci vorrebbero alcuni giorni, quindi dovresti tornare in un’altra occasione per cercarlo e la voglia non è più la stessa se lo avessi lì e potessi portartelo subito. Oggi ti diciamo quale è il giorno migliore per fare acquisti da Primark e per evitare di non trovare disponibilità dei nuovi arrivi che hai visto online… sii la prima ad averli tutti!

Primark è una delle catene di moda di successo a livello internazionale, un modello low cost che trionfa grazie ai suoi prezzi bassi e alla grande varietà di prodotti, sia abbigliamento che scarpe, accessori, complementi e persino decorazioni e articoli per la casa. La catena irlandese cresce a grandi passi in Italia, dove ogni anno apre nuovi negozi e milioni di persone fanno acquisti ogni giorno.

Questo è il miglior giorno per fare acquisti da Primark

Quando cerchi novità o un ampio assortimento in qualsiasi negozio, soprattutto quelli più richiesti in cui molti prodotti tendono ad esaurirsi facilmente, è meglio andare il giorno in cui viene rifornito il magazzino, soprattutto al mattino, in questo modo ti assicuri di trovare il negozio pieno di prodotti, compresi tutti i nuovi arrivi che mettono in vendita a partire da quel giorno.

Nel caso di Primark, i martedì, giovedì e venerdì sono i migliori giorni per fare acquisti, come spiega l’influencer di moda Brittany Miller nel suo profilo TikTok (@brittanyhm), dove dà molti consigli per lo shopping. In uno dei suoi video, Brittany menziona quale è il miglior giorno per fare acquisti da Primark e le motivazioni, sottolineando anche che non è consigliabile andare a fare acquisti in quel negozio durante il fine settimana perché è un caos e non troverai molti prodotti disponibili.

Ora lo sai, se vuoi assicurarti di trovare tutte le novità prima degli altri, visita i negozi il giorno in cui vengono messi in vendita i nuovi arrivi o riforniscono quelli già presenti. Puoi anche chiedere al personale del negozio quali giorni di solito mettono in vendita le nuove merce, te lo dicono senza problemi.