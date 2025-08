Supermercato Rivoluzionario sfida Lidl e Carrefour: assaggiate le loro pietanze pronte a meno di 3 euro, non crederete ai vostri occhi!

Quando si tratta di fare la spesa, a volte mi sorprende trovare prodotti che pensavo fossero pieni di conservanti, ma che in realtà sono piatti pronti sani, gustosi e con prezzi incredibili. Non li trovo né al Lidl né al Carrefour, ma al La Sirena, un negozio che da anni stupisce con la qualità dei suoi prodotti surgelati e anche con questa gamma di piatti incredibili.

Spesso pensiamo che mangiare bene ed economico sia una combinazione impossibile. O si opta per i pasti fatti in casa, o si finisce per mangiare qualsiasi cosa ultra-processata che non soddisfa né il palato né lo stomaco. Ma La Sirena ha colpito nel segno. I loro piatti della gamma Listísimos non solo hanno un prezzo accessibile, ma sorprendono per il loro sapore, presentazione e soprattutto per quel giusto equilibrio tra comodità e qualità così difficile da trovare. E sì, ho avuto il coraggio di provarne diversi per parlarne con cognizione di causa. Ce ne sono più di 180, quindi oltre a quelli che ho provato e ti consiglio, sarebbe bene che tu passassi da un negozio La Sirena e decideressi di prenderne quelli che ti sembrano più appetitosi. Infatti, ti sarà difficile scegliere perché ce ne sono molti e tutti sembrano ottimi.

Il supermercato con i migliori piatti pronti

Iniziamo con le basi: prezzo e quantità. Le bandejas individuali dei piatti Listísimos di La Sirena variano tra 2,49 € e 2,99 €, e contengono tra 250 e 350 grammi, a seconda del piatto. Quindi, porzioni generose, ideali per un pranzo veloce, una cena senza complicazioni o anche da portare al lavoro.

Uno dei primi che ho provato è stato il pollo all’aglio, e attenzione a questo piatto. Succoso, ben condito, senza eccesso di grassi e con quel tocco casalingo che si apprezza. Poi ho provato le polpette al pomodoro, che vengono accompagnate da una salsa densa e gustosa che, sinceramente, non ha nulla da invidiare a una ricetta tradizionale. Il bello? Non devi aggiungere nulla.

Un altro che merita una menzione speciale è il risotto ai funghi. Sì, un risotto surgelato. E anche se potresti pensare che un riso cremoso non resisterebbe al congelamento, ti dirò che questo piatto mi ha sorpreso. Aromatico, con texture, senza ammucchiarsi. Non è il tipico riso secco o pastoso che trovi in molti piatti precotti. Qui si vede l’eccellente lavoro svolto.

La varietà è un altro punto di forza. Invece di limitarsi a ricette basilari o tradizionali, La Sirena ha deciso di includere proposte internazionali che ampliano notevolmente la gamma di possibilità. Hai voglia di qualcosa con un tocco asiatico? Hanno gyozas di pollo e funghi neri, perfetti per cuocere in padella o al vapore, o il riso cinque delizie con gamberi, già condito e pronto per essere riscaldato.

Prefisci qualcosa di più italiano? Non ti mancheranno le opzioni: spaghetti alla bolognese, mac and cheese con bacon, capelletti con salsa ai quattro formaggi o addirittura gnocchi alla sorrentina, con la loro salsa di pomodoro e formaggio gratinato.

E per gli amanti del mare, ci sono veri e propri gioielli: dalla merluzzo in salsa verde al linguine frutti di mare, passando per la paella marinera o la merluzzo con salsa di gamberi e riso. Tutto per meno di tre euro e in contenitori che devi solo mettere nel microonde per qualche minuto.

L’aspetto interessante di questa proposta non è solo il prezzo, ma il concetto. La Sirena ha capito che non tutti abbiamo tempo (o voglia) di cucinare tutti i giorni, ma questo non significa rinunciare a mangiare bene. Così, hanno creato una linea di piatti che sì, sono surgelati, ma che hanno un profilo molto più equilibrato della maggior parte dei prodotti rapidi che trovi nei supermercati tradizionali.

Inoltre, molte delle opzioni che offrono sono adatte a diete variate: dai classici piatti di cucchiaio come le lenticchie alla riojana o i ceci con spinaci, a preparazioni senza carne, senza glutine o con un profilo calorico più basso. Un pasto che puoi preparare in cinque minuti e che non ti lascia quella sensazione di aver mangiato qualsiasi cosa.

Potrebbe darsi che La Sirena non sia menzionata tanto quanto Lidl o Carrefour, ma la verità è che la sua storia dimostra che sanno cosa stanno facendo. Fondata nel 1983 da due amici con esperienza nel mondo dei surgelati, Ramona Solé e Josep M. Cernuda, hanno puntato su un modello innovativo per l’epoca: l’autoservizio di prodotti surgelati. Lo hanno fatto a partire da Terrassa (Barcellona), quando il settore non puntava ancora su questo formato. E hanno avuto successo.

Da allora, l’azienda non ha smesso di crescere. Prima espandendosi in Catalogna, poi a Madrid, Castiglia e León, Aragona… e ora, con più di 250 negozi e più di 1.100 persone nel loro team, sono diventati leader nella categoria dei surgelati. Il loro segreto: negozi comodi, prodotti vari, tra cui spiccano questi piatti pronti che sono assolutamente incredibili.