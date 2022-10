Supermercati e negozi apriranno in Catalogna e Barcellona il 1° novembre 2022

Con sempre maggiore frequenza, le grandi catene alimentari aprono -anche se alcune con orario ridotto- la domenica e nei giorni festivi. E questo 1 novembre Giornata di Ognissantinon fa eccezione, anche se è festa nazionale.

Successivamente, ti forniamo un elenco dei supermercati e dei negozi che apriranno in Catalogna e Barcellona martedì prossimo e gli orari in cui lo fanno.

Mercadona

Come di consueto, la catena valenciana chiude ogni domenica e nei giorni festivi. E il giorno 1 non fa eccezione: tutti i negozi di alimentari Mercadona chiudono i battenti e ti consentono solo di effettuare acquisti online -e ricevere l’ordine un altro giorno- o i giorni prima e dopo al solito orario.

Lidl

Alcuni supermercati della catena tedesca aprono già la domenica, anche se solo la mattina. Normalmente tutti i negozi Lidl sono aperti dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 21:30, ma quelli ubicati nei centri cittadini o nelle zone turistiche – come le spiagge – sono aperti la domenica e anche nei giorni festivi. Naturalmente con orario ridotto dalle 10 del mattino alle 15. Il sito della catena non riporta gli orari di martedì prossimo; nemmeno se apre la domenica (sebbene lo faccia).

Aldi

Come per la società precedente, con la quale condivide la nazionalità, ci sono catene di negozi che sono aperte anche la domenica e nei giorni festivi, anche se con orari più prolungati: dalle 9:00 alle 15:00 o alle 21:00, a seconda della struttura. L’elenco dei supermercati e i loro orari di apertura sono disponibili sul loro sito web.

Giorno

Con i supermercati Dia è lo stesso con Aldi o Lid: in genere sono tutti aperti dal lunedì al sabato, anche se in alcune comunità di solito aprono anche la domenica e nei giorni festivi. In occasione della festa di Ognissanti, la stragrande maggioranza dei centri di Barcellona e Madrid sarà aperta durante il consueto orario: dalle 9:00 alle 21:00. Tuttavia, in altre città catalane è più arbitrario: a Roses apre quasi tutte le festività dell’anno, mentre a Figueres, per fare solo due esempi, lo fa solo il 12 ottobre e lo farà anche il 1° novembre. Per scoprire se il tuo negozio è aperto, è meglio accedere al suo motore di ricerca.

Carrefour

A differenza dei casi precedenti, l’apertura o la chiusura degli stabilimenti di Carrefour in Catalogna dipenderà da ciascuno Supermercato. Il principale centri non si apriranno sei cieco il giorno 1, ma il Carrefour Expressche apre anche il domeniche. Per verificare se il tuo negozio è aperto, controlla il motore di ricerca.

Condis

Condis prevede di aprire i suoi supermercati in diverse località Catalognacontestualmente al domenicheche di solito è 9.00 dalla mattina fino 2:30 del pomeriggio. mezzogiorno. Il Condis express, intanto, lo farà al solito orario anche la domenica: fino alle 23 o alle 24. Si consiglia, comunque, di consultare il proprio motore di ricerca.

Bonpreu ed Esclat

Il apertura degli stabilimenti Bonpreu ed Esclat saranno a carico di ogni supermercato. Alcuni di stabilimenti Esclat e Bonpreu apriranno normalmente il giorno di Ognissanti, ma ce ne sono altri che non lo fanno. Nel seguente motore di ricerca puoi assicurarti di cosa supermercati di Gruppo Bonpreu si aprirà e quale no.

La Corte inglese

I negozi Hipercor e Supercor sono generalmente aperti la domenica e nei giorni festivi. Il giorno successivo 1 non farà eccezione e lo faranno dalle 9.00 o 10.00 fino alle 22.00. Tuttavia, gli orari di alcuni stabilimenti potrebbero cambiare o addirittura rimanere chiusi.