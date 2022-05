Substrate AI, società specializzata in AI, si quota in borsa per 95 milioni di euro

Substrato AIl’azienda specialista in intelligenza artificiale per la redditività aziendale, inizierà a fare trading su BME Growth nei prossimi giorni per a valore di 94,8 milioni di eurocome si evince dall’opuscolo registrato oggi come passaggio precedente la sua IPO, attraverso il quale richiede l’ammissione alla negoziazione del 100% delle sue azioni in questo mercato.

Senza la necessità di una preventiva offerta di vendita o di sottoscrizione di azioni, “dato che la società gode già di un’ampia distribuzione tra gli azionisti”, Substrate AI metterà in circolazione 22 milioni di titoli a un prezzo iniziale di 4,3 euro. Il capitale circolante sarà del 30%mentre il restante 70% resterà nelle mani dei soci fondatori e di Bren Worthil CTO della società.

“Il substrato sarà così la prima azienda di software di intelligenza artificiale ad essere quotata in borsa in Spagnapromuovendo così – come annunciato insieme a BME qualche settimana fa – un habitat di convivenza europea per le imprese di questo settore ad alto potenziale di crescita, che si stima crescerà del 30% annuo nei prossimi anni”, sottolineano dalla società.

Deloitte sarà il consulente registrato e Affitto 4 la banca agente e il fornitore di liquidità. Parimenti, nell’ambito della strategia di IPO, la società ha sottoscritto nelle scorse settimane un aumento di capitale per un importo complessivo di 7,6 milioni di euro.

Substrate ha inoltre nominato amministratori il professionista della revisione contabile Gesù Speck e il consulente finanziario francese Cirillo Restier. Quest’ultimo, insieme a Cristoforo Dembik“fornirà una visione internazionale del business con l’obiettivo di crescere in Europa”.

Questa strategia di business con un orizzonte 2022-2023 sarà presentata giovedì 12 maggio, in occasione dell’Investor Day della società. In questo incontro privato con gli investitori, i direttori della società presenteranno i loro piani di quotazione imminente sul mercato spagnolo e “la loro ambizione di diventare un progetto pubblico”.