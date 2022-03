Su quali cellulari e perché WhatsApp smette di funzionare dal 31 marzo?

L’app di messaggistica WhatsApp ha aggiornato la sua politica sulla privacy, il che farà sì che molti telefoni cellulari con sistemi operativi meno recenti non supportino più l’applicazione da questo 31 marzo.

In questo modo, l’applicazione di messaggistica smette di offrire supporto dal 31 marzo 2022 per sistemi operativi inferiori ai telefoni con Sistema operativo Android 4.1, iOS 10 e KaiOS 2.5.0compresi i dispositivi JioPhone e JioPhone 2secondo una dichiarazione resa pubblica dalla società.

Obsoleto

Quei terminali con sistemi operativi precedenti Queste versioni non avranno più il servizio WhatsApp a partire da giovedì della prossima settimana.

“Come altre società tecnologiche, ogni anno identifichiamo quali dispositivi e ‘software’ sono i più obsoleti e quelli con il minor numero di utenti per decidere cosa smettiamo di supportare”, spiega l’azienda nella nota. “È anche possibile che quei dispositivi non dispongano degli ultimi aggiornamenti di sicurezza o delle funzionalità necessarie per eseguire Whatsapp”, aggiunge.

Nuovo telefono

WhatsApp consiglia agli utenti interessati da questa decisione di passare a un dispositivo compatibile con le versioni supportate dall’app o di salvare la cronologia delle chat prima di tale data.

Inoltre, ricorda che prima di lasciare gli utenti senza servizio, riceveranno “a notifica su Whatsapp e te ricorderà più volte che dovresti aggiornarlo. Aggiorneremo regolarmente questa pagina per assicurarci che gli ultimi sistemi operativi supportati vengano visualizzati qui.”

Alcune fonti, come il sito web specializzato Hipertextual, offrono un elenco di fino a 20 telefoni chi rimarrà senza il servizio di corriere: