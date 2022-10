Streaming live PSG vs Haifa: pronostico Champions League, canale TV, come guardare online, ora, notizie e quote

Benvenuto al Paris Saint-Germain Maccabi Haifa alla capitale francese sapendo che una vittoria di martedì timbra il biglietto per le fasi finali della UEFA Champions League. I pareggi consecutivi hanno ritardato sia PSG che SL Benfica per assicurarsi un posto, ma la vittoria di Haifa sulla Juventus l’ultima volta significa che gli italiani sembrano sempre più propensi a cadere in UEFA Europa League. Gli uomini di Christophe Galtier stanno riprendendo forma dopo la vittoria per 3-0 in casa dell’AC Ajaccio venerdì scorso e Lionel Messi e Kylian Mbappe si sono trovati benissimo in Corsica.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: Martedì 25 ottobre | Volta: 15:00 ET

Martedì 25 ottobre | 15:00 ET Posizione: Parc des Princes — Parigi

Parc des Princes — Parigi TV e live streaming: Sommo+

Sommo+ Probabilità: PSG -1200; Disegna +900; Benfica +2500 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

PSG: Cinque punti di vantaggio sulla Juve insieme al Benfica a due giornate dalla fine, è improbabile che Les Parisiens faccia saltare la progressione alla fase successiva. Questa però è l’occasione per i colossi francesi di ricucirlo senza inutili singhiozzi affinché nulla cavalchi sulla loro trasferta a Torino. L’Haifa non è un tipo fanatico e ha corso vicino al PSG in Israele, ma questo non dovrebbe essere così stretto. Evitare l’autocompiacimento sarà la chiave per la squadra di Galtier che cercherà di mantenere la sua impressionante forma di imbattibilità.

Haifa: La vittoria casalinga sulla Juve l’ultima volta ha dato agli israeliani la speranza di assicurarsi il terzo posto nel girone, ma è sempre stato come se le migliori possibilità di successo sarebbero arrivate in casa. Se prenotano il biglietto per la fase a eliminazione diretta contro la Juve, il Benfica potrebbe giocare una squadra indebolita nell’ultimo scontro che potrebbe aprire la porta all’Haifa finendo terzo. Gli uomini di Barak Bachar devono replicare la loro prima prestazione contro il PSG per avere una possibilità qui. In testa alla classifica a livello nazionale, hanno ancora perso due volte, quindi sono tutt’altro che dominanti e potrebbero essere superati Maccabi Tel Aviv che hanno un gioco in mano.

Predizione

La squadra di casa dovrebbe vincere questo comodamente. Anche se l’Haifa probabilmente resisterà all’inizio, l’attacco del PSG dovrebbe avere troppo per i suoi ospiti e potrebbe accumulare qualche gol. Messi, Mbappe e Neymar vedranno tutte le loro possibilità di successo sotto porta e la disponibilità di Sergio Ramos dopo la squalifica nazionale aumenterà la linea di fondo.

Scegliere: PSG-Haifa 4-1.