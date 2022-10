Streaming live PSG vs Benfica: pronostico Champions League con Lionel Messi fuori, come guardare online, tempo

Il Paris Saint-Germain e l’SL Benfica si incontreranno di nuovo martedì con il primo posto nel Gruppo H in palio dopo l’1-1 della scorsa settimana a Lisbona. I campioni di Francia dovranno ancora una volta fare a meno del fuoriclasse Lionel Messi a causa del problema al polpaccio che il leggendario argentino ha raccolto all’Estadio da Luz la scorsa settimana. La Juventus potrebbe accendere il fuoco da entrambe le parti con lo scontro dei colossi italiani con il Maccabi Haifa in arrivo prima del fischio d’inizio al Parc des Princes.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: martedì 11 ottobre | Ora: 15:00 ET

Ubicazione: Parc des Princes — Parigi

TV e live streaming: Paramount+

Quote: PSG -250; Disegna +400; Benfica +600 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

PSG: Gli uomini di Christophe Galtier sono stati trattenuti a reti inviolate durante il fine settimana dallo Stade de Reims dopo che il cartellino rosso di Sergio Ramos significava che hanno giocato più della metà della partita in 10 uomini. Senza Messi, Kylian Mbappé e Neymar dovrebbero intensificare con la superstar francese oggetto di ulteriori polemiche a causa della sua percepita infelicità nel giocare un ruolo diverso con il PSG rispetto a quello che occupa con la Francia. Nonostante ciò, il pareggio di Reims ha aperto un vantaggio di tre punti in vetta alla Ligue 1 in vista della Classique di questo fine settimana contro gli acerrimi rivali dell’Olympique de Marseille.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Benfica: La squadra di Roger Schmidt è tornata a vincere con un 4-2 su Rio Ave per mantenere un vantaggio di tre punti in vetta alla Primeira Liga. Tuttavia, la scorsa settimana è stata l’occasione ideale per prendere il controllo del loro gruppo UCL, quindi ora devono farlo nel modo più difficile. Entrambe le squadre sono imbattute in questa stagione e uno di quei record potrebbe cadere martedì.

Predizione

Scegliere: PSG-Benfica 2-1. È probabile che questo sia di nuovo stretto e dovrebbe segnare entrambe le squadre, ma i padroni di casa probabilmente lo ombreggiano in virtù del vantaggio casalingo. Si tratterebbe di un notevole intoppo se Les Parisiens non prendesse tutti e tre i punti con il Gruppo H che si avvicina a un momento importante che potrebbe determinare se la Juve ha ancora la possibilità di uscire dal gruppo. L’assenza di Messi è un duro colpo, ma Galtier ha una manciata di problemi con cui fare i conti poiché la difesa rimane incerta.