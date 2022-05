Streaming live Manchester City-Aston Villa: pronostico Premier League, canale TV, come guardare online, quote

Il titolo di Premier League arriva a domenica e il Manchester City è il favorito per vincerlo nell’ultima giornata mentre ospita l’Aston Villa. Il City è primo e con un punto di vantaggio sul Liverpool. Vinceranno il titolo con una vittoria, mentre ai Reds basterebbe anche un calo di punti per vederlo nuovamente vincere gli uomini di Pep Guardiola. Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: domenica 22 maggio | Tempo: 11:00 ET

Posizione: Etihad Stadium — Manchester, Inghilterra

TV: NBC | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Città -600; Disegna +625; Aston Villa +1600 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Città: Gli stessi problemi di infortunio rimangono per il City con John Stones, Ruben Dias e Kyle Walker tutti fuori per il resto della stagione. Mentre abbiamo visto Aymeric Laporte e Fernandinho iniziare contro il West Ham, non sarebbe poi così scioccante vedere Nathan Ake ottenere minuti nella posizione sul brasiliano. In attacco, puoi aspettarti con ogni probabilità Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne e Phil Foden, anche se negli ultimi tempi Guardiola ha concesso più minuti a Gabriel Jesus.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Villa: Nessuna squalifica o infortunio degno di nota per il Villa, ma questa è una partita interessante perché non ha molto per cui giocare se non l’orgoglio. Sicuramente Steven Gerrard sarà motivato a fare danni al City e vedere il suo amato Liverpool alzare il trofeo della Premier League, ma è più facile a dirsi che a farsi con una squadra che ha lottato con coerenza. Avranno bisogno di molti falli per rallentare il ritmo e, se possono, la qualità è lì in attacco per fare qualcosa di degno di nota.

Predizione

Il City non si è lasciato sfuggire questa opportunità e ha messo insieme una prestazione piuttosto convincente per alzare il titolo. Scegliere: Città 2, Villa 0