Streaming live Liverpool vs. Crystal Palace: canale TV della Premier League, come guardare online, tempo, notizie, quote

Queste due squadre vorranno riprendersi dopo le deludenti aperture della stagione della Premier League. Palazzo di cristallo ha giocato una buona partita ma è stato battuto 2-0 da Arsenalementre Liverpool non sembravano se stessi nel pareggio per 2-2 contro la neopromossa Fulham. L’ultima cosa che Patrizio Vieira vorrà affrontare è una squadra arrabbiata del Liverpool ma con rivali per il titolo Manchester City già vincendo le prime due partite della stagione, il Liverpool non può permettersi di perdere punti quando il campionato è stato deciso di un solo punto la scorsa stagione.

Superando una preseason divisa, Vieira ha fatto giocare sei giocatori della squadra maggiore con la squadra Under 21 del Crystal Palace in una partita contro il Brighton lo scorso lunedì, incluso il nuovo acquisto Chris Richards. Spera che migliori la loro forma fisica e la comprensione reciproca in vista di quella che sarà una battaglia in salita che affronterà il Liverpool.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Vuoi più calcio? Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di Serie A in questa stagione, per non parlare di alcune partite in italiano. Iscriviti ora con codice offerta ITALIA per ottenere uno speciale mese di prova gratuito. Un abbonamento ti dà anche accesso ad altri contenuti sportivi, inclusi ogni partita di UEFA Champions League ed Europa League, la NFL su CBS e innumerevoli film e programmi. Ottieni tutto gratis per un mese con il codice promozionale ITALIA.

Come guardare e quote



Data : lunedì 15 agosto | Volta : 15:00 ET

: lunedì 15 agosto | : 15:00 ET Posizione : Anfield — Liverpool

: Anfield — Liverpool TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Stati Uniti | fuboTV (prova gratis) Probabilità: Liverpool -500; Pesca +525; Crystal Palace +1600 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Liverpool: Jurgen Klopp aveva già problemi di infortunio senza Diogo Jota per iniziare la stagione e sono solo cresciuti a causa di Tiago subendo un infortunio alla coscia contro il Fulham. Con Curtis Jones anche messo da parte, Harvey Elliott è entrato per Thiago, il che significa che sarà probabilmente tra lui e Fábio Carvalho ad iniziare la partita a seconda se Klopp vorrà passare al 4-2-3-1. Per accogliere Darwin Nunez, un cambio di formazione avrebbe senso, ma potrebbe anche iniziare un’altra partita in panchina poiché Klopp cerca di facilitarlo nella squadra del Liverpool, nonostante abbia avuto un impatto immediato nel Community Shield e contro il Fulham. Difensivamente, Joe Gomez sarà probabilmente partner Virgilio van Dijk con Joel Matip che allattava un infortunio all’inguine mentre Ibrahima Konate ha un infortunio al ginocchio.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Palazzo di cristallo: Vieira ha una grande spinta agli infortuni con Michele Olise tornare ad allenarsi. Sarà disponibile per la selezione. È improbabile che inizi la partita, ma anche come opzione dalla panchina, porta una nuova dinamica all’attacco del Palace. Nathan Ferguson ha subito una battuta d’arresto nel suo recupero da un infortunio alla caviglia e la partita arriverà troppo presto James McArthur. Jack Butland e James Tompkins sono gli assenti a lungo termine di Palace.

Predizione

La mancanza di difensori centrali del Liverpool renderà questa partita piuttosto difficile, ma Darwin Nunez salverà di nuovo la squadra con un gol alla terza apparizione consecutiva. Scegliere: Liverpool 3, Crystal Palace 2