Streaming live Liverpool vs. Brighton: canale TV della Premier League, come guardare online, tempo, notizie, quote

Dopo la sosta per le Nazionali, quella di Jurgen Klopp Liverpool la squadra ha qualche preoccupazione per gli infortuni mentre ospita il Brighton L’esordio di Roberto De Zerbi alla guida dei gabbiani. A causa del rinvio, il Brighton non gioca una partita dal 4 settembre, quando si √® battuto Leicester City quindi sar√† interessante vedere se il lungo licenziamento ha riportato la squadra alla forma pre-stagionale. Seduti al quarto posto in Premier League, i Seagulls sono in un’ottima posizione, ma con tre punti che separano il quarto e il settimo molto pu√≤ cambiare nelle prossime settimane mentre le partite compresse prendono piede in preparazione per la Coppa del Mondo.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : sabato 1 ottobre | Volta : 10:00 ET

: sabato 1 ottobre | : 10:00 ET Posizione : Anfield — Liverpool

: Anfield — Liverpool TV: Telemundo | Trasmissione in diretta: Pavone

Telemundo | Pavone Probabilità: Liverpool -270; Disegna + 400; Brighton +700 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Liverpool: I Reds stanno diventando pi√Ļ sani, ma Andrew Robertson, Alex Oxlade-Chamberlin, Curtis Jones e Naby Keita sono tutti non disponibili per la partita. Resta anche da vedere quanto sar√† coinvolto Luis Diaz dopo essere appena tornato dal servizio internazionale gioved√¨. Klopp sta cercando di utilizzare anche Trento Alexander-Arnold pausa internazionale dove non √® apparso per l’Inghilterra come motivazione in vista di una partita che pu√≤ aiutare i Reds a scalare la classifica.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Brighton: Il positivo di quasi un mese senza calcio √® che il Brighton ha avuto tutto il tempo per riempire i posti vacanti e allenarsi sotto il nuovo allenatore De Zerbi. Prendendo il sopravvento, avr√† quasi una squadra completamente sana come Jakub Moderatore √® l’unico assente a lungo termine della rosa. Enok Mwepu salter√† la partita per malattia, ma Tariq Lamptey e Adam Lallana entrambi sono tornati ad allenarsi dando una sferzata di forma a De Zerbi. Sar√† una partita difficile per il suo primo test alla guida del Brighton, ma De Zerbi ha guidato squadre che in passato hanno dato pugni al di sopra del loro peso e non cercheranno altro che una vittoria.

Predizione

Questa √® una partita che porter√† i gol poich√© la difesa del Liverpool √® stata sospettata mentre il Brighton passer√† a uno stile pi√Ļ aperto sotto De Zerbi, ma la qualit√† del Liverpool risplender√† per una vittoria casalinga. Scegliere: Liverpool 3, Brighton 2