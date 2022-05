Streaming live di West Ham vs. Manchester City: pronostico della partita della Premier League, canale TV, guarda online, ora

Il Manchester City può effettivamente assicurarsi il titolo di Premier League a Londra domenica quando affronterà il West Ham United. La squadra di Pep Guardiola guida il Liverpool di tre punti con una differenza reti superiore e solo sei punti rimasti per giocare. Una vittoria al London Stadium avrebbe quasi sicuramente assicurato loro un ottavo titolo inglese.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: domenica, maggio. 15 | Ora: 9:00 ET

Posizione: London Stadium — Londra, Regno Unito

TV: Rete USA | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: West Ham +700; Disegna +400; Città -275 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

West Ham: Una serie di cinque sconfitte sulle ultime nove con tre vittorie e un pareggio ha eliminato gli uomini di David Moyes dalla contesa di UEFA Champions League, ma possono ancora raggiungere il Manchester United al sesto posto e sono quasi al sicuro tra i primi sette con il Wolverhampton Wanderers dietro di loro . Ha detto che Benrahma ha preso un colpo durante la vittoria per 4-0 sul Norwich City, in cui ha segnato due gol.

Manchester City: Con sette vittorie e due pareggi sulle ultime nove in Premier League, non c’è da stupirsi perché gli uomini di Guardiola stiano dettando il ritmo. Probabilmente quattro punti dovrebbero essere sufficienti per vedere fuori il Liverpool mentre le vittorie su West Ham e Aston Villa non dovrebbero essere troppo difficili da ottenere. Kyle Walker, John Stones e Ruben Dias sono fuori per il resto della stagione mentre anche Aymeric Laporte è alle prese con un infortunio e Fernandinho è in dubbio.

Predizione

Scegliere: Una vittoria di misura del City per un gol (2-1). Un’altra vittoria per i visitatori e un passo avanti verso il titolo. Potrebbe essere più difficile del previsto visti i mal di testa difensivi, ma l’attacco del City è troppo caldo per essere gestito come abbiamo visto contro i Wolves.