Streaming live di Tottenham vs. Arsenal: pronostico della partita della Premier League, canale TV, come guardare online, ora

L’Arsenal cerca di conquistare un posto tra i primi quattro in Premier League quando affronterà il rivale Tottenham giovedì nel derby del nord di Londra. I Gunners sono al quarto posto con 66 punti, con quattro punti di vantaggio sugli Spurs. Una vittoria renderebbe matematicamente impossibile per qualsiasi squadra essere in grado di saltare i Gunners per quell’ambito posto in Champions League. Gli Spurs, nel frattempo, affrontano quella che è davvero una partita da vincere se sperano in un ritorno in UCL.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: giovedì 12 maggio | Tempo: 14:45 ET

Posizione: Stadio Tottenham Hotspur — Londra, Inghilterra

TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Tottenham +117; Pesca +250; Arsenal +230 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Tottenham: Gli Spurs sono stati senza Oliver Skipp e Japhet Tanganga da febbraio, e Matt Doherty è fuori fino all’estate per una lesione ai legamenti, ma per il resto Antonio Conte ha la sua squadra al completo per questo scontro epico.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Arsenale: I Gunners sono quasi a pieno regime, a parte l’ignoto infortunio di Thomas Partey. Tutti gli occhi saranno puntati sull’attacco dell’Arsenal, con Eddie Nketiah che dovrebbe ripartire grazie alla sua forma eccezionale. Ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite quando gli uomini di Mikel Arteta hanno battuto Chelsea, Manchester United, West Ham e Leeds di fila.

Predizione

Un festival di goal si traduce in un pareggio, un risultato che si adatta meglio ai Gunners che agli Spurs. Scegliere: Tottenham 2, Arsenal 2