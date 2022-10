Streaming live di Real Madrid vs Shakhtar: pronostico della partita di Champions League, come guardare online, tempo, notizie, quote

Non più perfetti, dopo un pareggio contro l’Osasuna, i Blancos cercheranno di riprendersi in una partita difficile contro lo Shakhtar Donetsk. Karim Benzema è tornato, il che darà impulso al Real Madrid, ma lo Shakhtar ha molto da giocare dopo aver pareggiato il Celtic alla seconda giornata. Anche se non hanno bisogno di sconfiggere il Real Madrid, se lo Shakhtar riuscirà a prendere un punto, li preparerebbe bene per fare gli ottavi di finale della competizione per la prima volta dalla stagione 2017/18, quando sono caduti contro la Roma in gli ottavi di finale.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : mercoledì 5 ottobre | Volta : 15:00 ET

: mercoledì 5 ottobre | : 15:00 ET Posizione : Santiago Bernabeu — Madrid

: Santiago Bernabeu — Madrid TV: Nessuno | Trasmissione in diretta: Sommo+

Nessuno | Sommo+ Probabilità: Real Madrid -600; Disegna +650; Shakhtar Donetsk +1500 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Real Madrid: Il duro colpo per il Real Madrid sarà in rete poiché Thibaut Courtois salterà un periodo indeterminato a causa di un infortunio alla schiena. Il portiere belga ha salvato il Real Madrid nei giorni in cui la difesa non è all’altezza delle parate che pochi altri portieri al mondo possono fare. Con la sostituzione di Andriy Lunin, darà allo Shakhtar maggiori possibilità di trovare il fondo della rete, dando ai difensori del Real Madrid motivo di preoccupazione. Si spera che Luka Modric sarà disponibile dopo aver saltato la partita dell’Osasuna a causa di un infortunio all’anca, mentre Lucas Vazquez è ora abbastanza in forma per entrare a far parte della squadra.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Shakhtar: Con un buono stato di salute poiché solo Viktor Kornienko salterà la partita, testare Lunin sarà il nome del gioco per lo Shakhtar. Mykhaylo Murdyk attirerà l’attenzione della difesa del Real Madrid, il che potrebbe dare al club ucraino la possibilità di coglierli alla sprovvista con rapidi cambi.

Predizione

Nonostante sia debole in difesa senza Courtois, il ritorno di Benzema sarà troppo da affrontare dato che il Real Madrid ottiene l’ennesima vittoria. Scegliere: Real Madrid 3, Shakhtar 1