Streaming live di Milan-Inter: pronostico Serie A, canale TV, come guardare online, notizie sulla squadra, quote

Milan e Inter si ritrovano a San Siro per la prima volta da quando i rossoneri hanno vinto lo scudetto lo scorso maggio, affrontando la quinta giornata di Serie A. L’intensit√† della rivalit√† √® ormai al massimo da anni, e questo crea un’atmosfera incredibile attorno a questa partita storica dove entrambi i manager hanno davvero bisogno di una vittoria. L’Inter ha vinto il campionato due stagioni fa, il Milan lo ha vinto la scorsa stagione e il vincitore qui avr√† un sacco di slancio nella corsa al titolo in questa stagione. Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: sabato 3 settembre | Volta: 12:30 ET

Posizione: San Siro — Milano, Italia

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Milan +185; Disegna +215; Inter +160 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

AC Milan: Stefano Pioli non conter√† su Ante Rebic, ancora assente per infortunio, mentre Divock Origi √® tornato e probabilmente sar√† in panchina contro l’Inter. L’internazionale americano Sergi√Īo Dest, arrivato al club nel Deadline Day dal Barcellona, ‚Äč‚Äčsar√† convocato dall’allenatore Pioli ma non prender√† il via il derby in quanto Davide Calabria sar√† l’inizio della partita. Charles De Ketelaere torner√† negli undici titolari insieme a Rafael Leao e Olivier Giroud, mentre sulla sinistra l’unico dubbio √® tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias.

Inter Milan: Simone Inzaghi, con Romelu Lukaku fuori infortunato, sceglierà un attaccante tra Joaquin Correa ed Edin Dzeko per giocare con Lautaro Martinez, che ha riposato nel primo tempo contro lo Spezia. Il dubbio maggiore è su Alessandro Bastoni, che contro lo Spezia non era al meglio ed era in panchina per il debutto. Federico Dimarco, che ha iniziato molto bene questa stagione, è pronto a prendere il suo posto come difensore centrale sinistro. Sulla fascia sinistra, se Dimarco è in difesa, Matteo Darmian rischia di partire qui.

Predizione

Entrambe le squadre avranno pi√Ļ paura di perdere la partita piuttosto che di vincerla e questo potrebbe avere un’influenza sul risultato finale con entrambe le giocate prudenti nel finale. Scegliere: Milan 1, Inter 1.