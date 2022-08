Streaming live di Manchester United vs Liverpool: canale TV della Premier League, come guardare online, tempo, notizie, quote

Si tratta di un incontro privilegiato di due squadre nella metà inferiore della Premier League lunedì, entrambe le quali stanno cercando di rimettere in sesto le loro stagioni dopo un inizio deludente. Stranamente, quelle squadre sono due dell’Inghilterra il più leggendario. Liverpool hanno raccolto due pareggi contro Fulham e Palazzo di cristallo ma le lotte difensive e la squalifica di Darwin Nunez preoccuperanno Jurgen Klopp. Manchester United non avrebbe potuto iniziare la stagione molto peggio perdendo le prime due partite concedendo sei gol e segnando solo con un Alexis Mac Allister autogol. Viene da Casemiro Real Madrid per migliorare il centrocampo e la difesa ma la partita del Liverpool potrebbe arrivare troppo presto per lui per inserirsi a centrocampo.

Se Casemiro non è disponibile Unito affronterà una battaglia in salita nella partita. Il nuovo acquisto Lisandro Martinez ha lottato contro Brentford ma in dieci pressioni pre-partita di Hag l’allenatore ha elogiato la sua scomparsa e parti della prestazione.

”Penso che non siano stati 45 minuti più duri di qualsiasi altro giocatore in campo. Ho visto dalle sue statistiche che ha vinto i suoi duelli aerei e le sue sfide”, ha detto Ten Hag. “Era sempre bravo con i suoi passaggi. Ha anche commesso degli errori come ha fatto tutta la squadra e avrei potuto scambiare 11 giocatori”.

Ten Hag potrebbe cercare di giocare in terza difesa o spostare Martinez a centrocampo per sfruttare ciò che sa fare bene. Se, in qualche modo, lo United riesce a vincere la battaglia a centrocampo, la difesa del Liverpool è stata vulnerabile all’inizio della stagione. Senza Joel Matip o Ibrahima Konate accoppiare Virgilio van Dijkla mancanza di esperienza ha dimostrato come Trento Alexander-Arnold è stato lasciato senza copertura mentre si avventura in avanti. Marco Rashford cercherà di trarne vantaggio mentre lo United cercherà il suo primo gol di gioco aperto della stagione.

Ironia della sorte, la cosa più importante che ha funzionato contro lo United potrebbe essere che questa partita si giocherà all’Old Trafford. C’è una protesta pianificata dei fan a causa del dispiacere per la proprietà della famiglia Glazer e se lo United non ha un bell’aspetto all’inizio della partita, si creerà pressione che potrebbe far crollare la squadra. Anche il Liverpool lo saprà cercando di ottenere un gol in anticipo per scuotere i Red Devils.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di Serie A in questa stagione, per non parlare di alcune partite in italiano. Iscriviti ora con codice offerta ITALIA per ottenere uno speciale mese di prova gratuito. Un abbonamento ti dà anche accesso ad altri contenuti sportivi, inclusi ogni partita di UEFA Champions League ed Europa League, la NFL su CBS e innumerevoli film e programmi. Ottieni tutto gratis per 1 mese con il codice promozionale ITALIA.

Come guardare e quote



Data : lunedì 22 agosto | Volta : 15:00 ET

: lunedì 22 agosto | : 15:00 ET Posizione : Old Trafford — Manchester

: Old Trafford — Manchester TV: Nessuno | Trasmissione in diretta: Pavone

Nessuno | Pavone Probabilità: Manchester United +400; Disegna +320; Liverpool -160 (tramite Caesars Sportsbook)

Aggiornamenti sugli infortuni

Manchester United: Antonio Marziale sarà disponibile per la sua prima partita della stagione. Ci si aspettava che sfidasse Cristiano Ronaldo per la posizione di attaccante titolare sotto i dieci Hag in questa stagione. A causa della mancanza di gol da parte dello United, anche se sarà dalla panchina, una buona prestazione contro il Liverpool potrebbe fare molto. Victor Lindelof non è ancora tornato ad allenarsi mentre Facundo Pellistri e Brandon Williams non sono inoltre disponibili per la partita.

Liverpool: È quasi più facile elencare chi è disponibile per Klopp piuttosto che passare attraverso chi non lo è, ma mentre la sospensione di Nunez sarà una grande perdita con Diogo Jota ancora in fase di recupero, la squadra ha ricevuto una grande spinta. Roberto Firmino è tornato ad allenarsi e dovrebbe essere una piena inclusione nella partita. Matip è fuori per almeno qualche altra settimana, mentre è troppo presto per fissare una data di ritorno sull’infortunio al ginocchio di Kounate. Curtis Jones potrebbe presto offrire una spinta al centrocampo, ma non è ancora pronto mentre Alex Oxlade-Chamberlin ha un grave infortunio al tendine del ginocchio. Insieme a Tiago anche fuori partita, Harvey Elliott cercherà di continuare il suo buon inizio di stagione.

Predizione

Il Liverpool potrebbe essere in difficoltà, ma lo United non è in un luogo in cui può contenere Mohamed Salah in questo momento, il che farà la differenza mentre il Liverpool rotola. Lo United segnerà almeno il suo primo gol su gioco aperto in questa stagione. Scegliere: Manchester United 1, Liverpool 3