Streaming live di Manchester United vs. Arsenal: scelta della Premier League, canale TV, come guardare online, ora, notizie

Arsenale hanno prosperato sotto Mikel Arteta con un perfetto inizio di stagione 5-0-0 mentre si siedono in cima alla classifica della Premier League. Qualunque cosa accada, finiranno il weekend al primo posto dopo Manchester City punti caduti a Aston Villa Sabato. Per quanto riguarda l’Arsenal, una trasferta all’Old Trafford sarà uno dei test più difficili finora in questa stagione. Luce a centrocampo a causa degli infortuni Tommaso Partey e Mohamed Elneny, l’Arsenal non ha avuto successo nella loro ricerca Douglas Luiz il giorno della scadenza così Albert Sambi Lokonga potrebbe probabilmente ricominciare.

Manchester United hanno vinto tre partite consecutive mentre Erik ten Hag sta ottenendo le sue impronte digitali sulla squadra al punto che hanno persino mantenuto la porta inviolata nonostante Harry Maguire partendo contro Leicester City di giovedì. Con le partite che arrivano fitte e veloci, ci sarà probabilmente una certa rotazione poiché lo stile di Ten Hag chiede molto alla squadra, motivo per cui hanno visto i livelli di prestazione calare dopo il 60° minuto.

Casemiro potrebbe ottenere il suo primo inizio di stagione dopo essere arrivato a chiudere le ultime due partite per lo United. Cristiano Ronaldo potrebbe uscire di nuovo dalla panchina per la sua efficacia Marco Rashford è stato in testa alla linea. Potrebbe essere necessario Casemiro per rintracciare Martin Odegaard che ha segnato tre gol nelle ultime tre partite dell’Arsenal. Odegaard ha anche svolto un ruolo fondamentale in Gabriele Gesù e quello di Gabriele Martinelli successo; di solito è fondamentale negli attacchi anche quando non ottiene l’assist a causa della sua vista.

Questo sta diventando un attacco dell’Arsenal ben oliato, quindi il Manchester United dovrà affrontarlo mentre cercherà di mantenere la porta inviolata tre di fila.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data: domenica 4 settembre | Volta: 11:30 ET

Posizione: Old Trafford — Manchester, Regno Unito

TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità : UOMO +160; PARARE +250; ARS +165 (tramite Caesars Sportsbook)

Aggiornamenti in tempo reale: Man United contro Arsenal

Aggiornamenti sugli infortuni

Manchester United: Il permesso di lavoro di Antony dovrebbe essere risolto in tempo per il suo debutto (probabilmente dalla panchina). Antonio Marziale salterà la partita a causa di un infortunio al piede senza orari pubblici al suo ritorno. Luca Shaw e Aaron Wan-Bissaka saranno soggetti a test di fitness in ritardo, ma anche se sono disponibili, probabilmente non inizieranno e potrebbe essere necessario attendere l’Europa League (su Paramount+) per avere le loro possibilità .

Arsenale: Arteta ha alcune decisioni difficili sul tempo di gioco come Odegaard e Aaron Ramsdale sono soggetti a test di fitness tardivi. Odegaard sta affrontando un infortunio alla caviglia che potrebbe tenerlo fuori mentre Ramsdale si sta riprendendo dall’infortunio al ginocchio. Se salta la partita, significherebbe un debutto per Matt Turner in rete a Old Trafford che sarebbe stata l’occasione giusta. Oleksandr Zinchenko salterà la partita per un infortunio al ginocchio visto Kieran Tierney ricominciare mentre Partey ed Elneny sono assenti a lungo termine insieme Reis Nelson.

Predizione

Jadon Sancho manterrà la sua buona forma segnando di nuovo, ma Gabriel Jesus sarà al centro di un’altra rimonta dell’Arsenal. Questa volta, però, i punti saranno condivisi. Scegliere: Manchester United 2, Arsenal 2