Streaming live di Manchester City vs Manchester United: pronostico, canale TV, guarda online, ora di inizio, quote

In un fine settimana di partite di derby, forse l’incontro con la posta più alta arriva domenica quando il Manchester City accoglie un Manchester United in qualche modo in ripresa all’Etihad Stadium. Appena più di un mese fa si parlava di crisi all’Old Trafford, ma la situazione si è decisamente attenuata dopo una serie di quattro vittorie consecutive per la squadra di Erik ten Hag che include vittorie contro i rivali Liverpool e Arsenal.

Il City rappresenterà sicuramente il test più difficile per lo United, potrebbe non essere in cima alla classifica, ma la squadra di Pep Guardiola sembra essere la favorita in fuga per la corona della Premier League con Erling Haaland formato per il miglior giocatore d’Inghilterra. Nessuna fase lo ha turbato finora e sicuramente apprezzerà l’opportunità di lasciare il segno in una delle più grandi partite dell’Inghilterra. Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Come guardare e quote

Data: domenica 2 ottobre | Volta: 9:00 ET

Posizione: Stadio Etihad, Manchester

Streaming TV/diretta: Pavone

Probabilità: Manchester City -300; Disegna +450; Manchester United +700 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Manchester City: Ci sono pochi difensori centrali che torreggiano su Haaland, ma non ce ne sono molti che rinunceranno a lui in termini di dimensioni come Lisandro Martinez del Manchester United, il difensore centrale di 5 piedi e 9 pollici il cui arrivo in Inghilterra ha immediatamente portato domande da artisti del calibro di Jamie Carragher . L’argentino li ha affrontati in una certa misura con il suo gioco aggressivo in campo, ma sicuramente il City sarà tentato di testare il dislivello tra i due sparando cross verso il loro numero 9.

“Erling è più alto, questo è certo”, ha osservato Guardiola, che come allenatore di un Barcellona costruito attorno ai talenti di Lionel Messi e Andres Iniesta non è mai stato uno da discriminare in base all’altezza. “Mi piace quando le persone sottovalutano i giocatori per le dimensioni. [Martinez] posso dire loro che sono qui e sono un buon giocatore.

“E’ un giocatore fantastico, aggressivo, di buona costituzione. Lo United ha pagato questi soldi, Erik lo conosce. Non è la prima volta che gioca contro attaccanti più alti, lo gestisce. È importante essere intelligenti, coraggiosi. I cross, Erling è più alto, vedremo cosa succede”.

Manchester United: Mentre Ten Hag accoglie nuovamente Marcus Rashford e Anthony Martial dalla sua parte, potrebbe ancora chiedersi cosa sarebbe stato se fosse rimasto all’Ajax un po’ più a lungo. Dopotutto l’olandese è stato spesso legato al City come possibile successore di Guardiola, cosa che lo stesso uomo ha riconosciuto essere il caso.

Quella nave è salpata per Ten Hag, tuttavia, che ha assunto il compito molto più grande di far rivivere il gigante caduto di Manchester. “È un bel complimento, innanzitutto”, ha detto quando gli è stato detto che Guardiola aveva parlato di lui come una possibile opzione ad aprile. “Ma scelgo, convinto al 100 per cento, il Manchester United, con tutto dentro. Non me ne sono pentito per un secondo”. Se questo sarà ancora vero dopo 90 minuti contro il City, solo Ten Hag lo saprà.

Predizione

Sebbene lo United abbia le armi in gioco per testare il City, questo ha la sensazione di una vittoria autorevole per Guardiola. SCEGLIERE: Manchester City 2, Manchester United 0