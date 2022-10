Streaming live di Liverpool vs. Manchester City, pronostico: canale TV della Premier League, come guardare online, quote

Questo incontro tra Liverpool e Manchester City è stata una data che entrambe le squadre avevano segnato nei loro calendari in vista della stagione. Due contendenti al titolo avrebbero dovuto incontrarsi in uno scontro che potrebbe essere deciso dai loro due fuoriclasse, Darwin Nunez ed Erling Haaland. Ma avanti veloce e solo una di queste squadre sta mantenendo la sua parte dell’accordo. Quest’anno sono Manchester City e Arsenal ad allontanarsi dal resto della Lega invece che dal Liverpool.

Haaland ha 20 gol e tre assist in tutte le competizioni e sta cercando di portare la sua serie di gol a 11 partite consecutive mentre Nunez sta ritrovando la forma ma ha solo quattro gol e un assist per il Liverpool in tutte le competizioni. È all’inizio della stagione, ma una vittoria potrebbe vedere Ciy andare 16 punti davanti al Liverpool prima di novembre in Premier League, mentre una sconfitta sarebbe un risultato enorme per i Reds che cercano di dare una svolta alla loro stagione.

Entrambe le squadre hanno lottato con gli infortuni in questa stagione, ma il Liverpool non ha avuto l’intensità per cui è diventato famoso sotto Jurgen Kloop poiché è stato troppo facile per le squadre giocare a centrocampo. Di fronte a una squadra del Manchester City che ha Kevin de Bruyne e Phil Foden, se il Liverpool non è più forte nel mezzo, questa è una partita che potrebbe sfuggire di mano rapidamente.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : domenica 16 ottobre | Volta : 11:30 ET

: domenica 16 ottobre | : 11:30 ET Posizione : Anfield — Liverpool

: Anfield — Liverpool TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Stati Uniti | fuboTV (prova gratis) Probabilità: Liverpool +275; Disegna +295; Manchester City -113 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Liverpool: Proprio quando le cose stavano migliorando per i Reds, Ibrahima Konate affronta un test di fitness in ritardo per la partita. Con Joel Matip e Trent Alexander-Arnold esclusi, questo dà a Jurgen Klopp una buona decisione come difensore centrale. Se Konate non può andare, Joe Gomez è stato terzino destro ma potrebbe aver bisogno di spostarsi all’interno con James Milner che inizia sulla fascia. Anche Calvin Ramsay è tornato ad allenarsi, ma questa potrebbe essere una partita troppo grande per lui per fare il suo debutto con il Liverpool.

Naby Keita, Curtis Jones e Arthur Melo salteranno tutti la partita, quindi anche il centrocampo del Liverpool è magro ma il duro colpo sarà la perdita di Luis Diaz. L’esterno colombiano è sempre stato presente per i Reds ma senza di lui, Diogo Jota, Mohamed Salah, Roberto Firmino e Nunez dovranno essere in gioco per testare la difesa del City.

Manchester City: John Stones è ancora fermo per il City, ma con Manuel Akanji che calza la squadra come un guanto, non mancherà troppo durante la partita. Anche Kyle Walker e Kalvin Phillips sono fuori per infortuni a lungo termine, ma la decisione più importante di Pep Guardiola sarà come impostare l’attacco dopo aver riposato Haaland e Foden durante la partita di Champions League contro il Copenaghen.

Predizione

Con i problemi difensivi del Liverpool, è difficile immaginare come impediranno ad Haaland di segnare più gol per portare il Manchester City alla vittoria. Scegliere: Liverpool 2, Manchester City 3