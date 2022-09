Streaming live di Leicester City vs. Manchester United: pronostico della Premier League, come guardare online o in TV, ora

Il fondo Leicester City ospite che migliora Manchester United mentre la finestra di trasferimento si chiude giovedì con Brendan Rodgers sotto pressione per consegnare mentre Erik ten Hag inizia a prendere una melodia dalle sue truppe. I Foxes sono su una serie di tre sconfitte consecutive mentre i Red Devils hanno vinto le ultime due in Premier League. Un’altra sconfitta farebbe suonare bene i campanelli d’allarme nel Leicestershire, mentre una terza vittoria consecutiva continuerebbe la ripresa dello United.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: giovedì 1 settembre | Ora: 15:00 ET

Posizione: King Power Stadium — Leicester, Inghilterra

TV: USA e NBC Universo | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: LCFC +230; Disegna +270; MUFC +105 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Leicester: Tre sconfitte consecutive e Wesley Fofana in partenza per Chelsea ha segnato un inizio di stagione sgonfiante. Rodgers ha un compito per evitare di essere il prossimo manager sotto pressione dopo il licenziamento di Scott Parker e la possibilità di reinvestire gran parte della quota di Fofana non aiuterà. Wout Faes dello stadio de Reims è stato preso di mira ma non arriverà in tempo per questo se verrà fatto.

Unito: sebbene il Cristiano Ronaldo la situazione non si è risolta da sola, ten Hag sta portando avanti i suoi piani per rivedere la sua squadra e Antony è l’ultimo arrivato dopo che un accordo è stato concordato con l’AFC Ajax. Sergio Dest era un bersaglio, ma ora è improbabile con Aaron Wan Bissaka destinato a rimanere.

Predizione

Scegliere: Una vittoria di misura dello United ha senso qui. Il Leicester dovrebbe combattere un po’, ma sono a basso riflusso e Brighton e Hove Albion così come Aston Villa sembrano già elementi chiave nel loro tentativo di cambiare le cose. Entrambe le squadre segnare con lo United che vince per un gol non sarebbe una sorpresa.