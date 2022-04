Streaming live di Leeds United vs Manchester City: scelta della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

I margini sottili separano Manchester City e Liverpool nella corsa al titolo della Premier League. Il City è in vantaggio di un solo punto, il che significa che ogni partita giocata è fondamentale, in particolare una visita difficile a Elland Road contro una squadra che evita l’eliminazione. Pep Guardiola potrebbe non essere in grado di ruotare la sua squadra quanto vorrebbe per preservare i suoi giocatori per la gara di ritorno di mercoledì contro il Real Madrid in Champions League (Paramount+).

Da quando Jesse Marsch è subentrato, il Leeds è scappato dalla zona retrocessione vincendo tre delle sette partite giocate. I loro 11 punti raccolti sotto Marsch sono un totale impressionante considerando che hanno raccolto solo 23 punti nelle 26 partite sotto Marcelo Bielsa e si sono seduti solo due punti di vantaggio dalla salvezza. Questo è tutto per dire, il Leeds non può essere trattato come una squadra di pushover sotto Marsch, quindi sarà una partita più dura per il City del previsto.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data: sabato 30 aprile | Tempo: 12:30 ET

Posizione: Elland Road — Leeds, West Yorkshire

TV: NBC | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Leeds United +900; Disegna +450; Man City -335 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Leeds United: L’unico grave infortunio che il Leeds United sta affrontando è Patrick Bamford ancora in panchina. Potrebbe tornare ad allenarsi la prossima settimana, ma dato che è stato dentro e fuori per tutta la stagione, Jesse Marsch vorrà prendere le cose con calma. Tyler Roberts e Adam Forshaw salteranno il resto della stagione, ma come opzioni di profondità, le prospettive giovanili sono pronte a farsi avanti per prendere il loro posto.

Manchester City: In difesa, sarà una partita difficile per il City con John Stones e Kyle Walker destinati a saltare la partita. Guardiola può giocare Joao Cancelo e Oleksandr Zinchenko come suoi terzini, ma uno potrebbe essere ruotato con Nathan Ake in piedi. Al di fuori dei difensori scomparsi, il City ha un buono stato di salute. Walker sarà una preoccupazione perché potrebbe essere fuori per la stagione ma la squadra non ha ancora conferme.

Predizione

Il City vorrà occuparsene presto in modo da poter far riposare i giocatori del Real Madrid, quindi mi aspetto un inizio veloce, ma il Leeds li spingerà. Scegliere: Leeds United 1, Manchester City 2