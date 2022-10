Streaming live di Inter vs FC Barcelona: pronostico Champions League, canale TV, come guardare online, quote

Inter Milan e l’FC Barcelona si incontreranno martedì nella terza giornata di Champions League, mettendo in evidenza una fitta lista di partite. Le due squadre sono attualmente in parità con tre punti dopo due partite, con entrambe la sconfitta contro il Bayern Monaco e la vittoria contro il Viktoria Plzen. Inoltre, i nerazzurri hanno iniziato male la stagione e il tecnico Simone Inzaghi rischia ora l’esonero se i risultati non migliorano. Questa partita ci dirà molto di più sulle sue possibilità di mantenere il lavoro nelle prossime settimane. Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: Martedì 4 ottobre | Volta: 15:00 ET

Posizione: San Siro — Milano

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Inter +310; Disegna +290; FC Barcelona -123 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Inter Milan: Dopo aver perso due partite di fila di Serie A contro Udinese e come Romal’ex Lazio L’allenatore ora rischia seriamente di essere esonerato e le due partite contro l’FC Barcelona sono le sue ultime possibilità per dimostrare di meritare di mantenere l’incarico. L’attaccante Lautaro Martinez è in dubbio a causa di un piccolo infortunio, ma dovrebbe farcela, mentre l’allenatore ha annunciato che Andre Onana partirà come portiere contro gli spagnoli.

FC Barcelona: La squadra di Xavi spera di mantenere il controllo della partita nonostante alcuni infortuni che costringeranno l’allenatore ad apportare alcune modifiche. Durante la pausa per le Nazionali ci sono stati alcuni infortuni come i difensori Ronald Araujo e Jules Koundé, il centrocampista Frenkie de Jong e l’attaccante Memphis Depay. Tutti salteranno la partita contro l’Inter, mentre la linea offensiva dovrebbe essere composta da Raphina, Ousmane Dembele e Robert Lewandowski.

Predizione

Nonostante il fatto che l’Inter abbia bisogno di una vittoria per cambiare l’inizio della sua stagione, l’FC Barcelona dovrebbe vincere a San Siro e fare proprio questo. Scegliere: FC Barcellona 2, Inter 1.