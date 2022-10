Streaming live di Everton vs. Manchester United: canale TV della Premier League, come guardare online, tempo, notizie, quote

Potrebbe essere una sorpresa, ma l’Everton è imbattuto da sei partite di Premier League poiché Frank Lampard ha costruito una squadra difficile da abbattere. Il Manchester United, nel frattempo, sta cercando di dare il via alla marcia sotto Erik ten Hag e rimbalzare da una bastonata per mano del Manchester City. Questo è il tipo di partita che mostrerà di cosa è fatta la sua squadra, poiché abbattere le squadre che siedono in profondità può essere frustrante.

Dopo aver iniziato in Europa League contro l’Omoina e aver registrato solo un assist, Cristiano Ronaldo sta ancora cercando il suo 700esimo gol per club, ma potrebbe dover uscire dalla panchina per ottenerlo a causa della forma di Marcus Rashford e Anthony Martial. Rashford si sta godendo una stagione in ripresa con cinque gol e tre assist in tutte le competizioni, mentre Martial è stato elettrico quando disponibile. Apparendo solo in tre partite, Martial ha tre gol e un assist che mostrano perché dieci Hag desiderava tenerlo in giro. Con Jadon Sancho in difficoltà, anche Martial potrebbe guadagnare un inizio nella partita.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : domenica 9 ottobre | Volta : 14:00 ET

: domenica 9 ottobre | : 14:00 ET Posizione : Goodison Park — Liverpool

: Goodison Park — Liverpool TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Stati Uniti | fuboTV (prova gratis) Guarda in Canada: fubo Rete sportiva Canada

fubo Rete sportiva Canada Probabilità: Everton +255; Disegna +260; Manchester United +104 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Everton: Dominic Calvert-Lewin potrebbe offrire una spinta in attacco dato che è tornato ad allenarsi dall’infortunio all’inguine, ma la profondità difensiva di Lampard sarà ancora una volta necessaria. Yerry Mina e Mason Holgate sono tornati ad allenarsi ma non sono pronti per giocare mentre Ben Godfrey, Andros Townsend e Nathan Patterson hanno tutti infortuni a lungo termine che li metteranno da parte fino a dopo la Coppa del Mondo. La decisione più importante per la formazione sarà tra Dwight McNeil e Anthony Gordon, ma poiché entrambi i giocatori apportano qualità diverse alla partita, finiranno entrambi per l’Everton, soprattutto se i Toffees devono inseguire un risultato.

Manchester United: Un’altra partita vedrà la battaglia per chi vuole iniziare come terzino sinistro trascinarsi. Tyrell Malacia è stato agganciato all’intervallo in Europa League, il che potrebbe portare Luke Shaw a iniziare mentre l’altra battaglia per un posto da titolare è tra Scott McTominay e Casemiro a centrocampo. Raphael Varane sarà un test di fitness in ritardo per la partita, mentre Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire e Donny van de Beek sono già stati esclusi dalla partita.

Predizione

Sarà difficile poiché Lampard ha costruito una squadra difficile da abbattere, ma Rashford vedrà lo United alla vittoria. Scegliere: Everton 1, Manchester United 2