Streaming live di Brentford vs. Manchester United: canale TV della Premier League, come guardare online, tempo, notizie, quote

Dopo aver iniziato l’era di Erik ten Hag con il piede sbagliato perdendo in casa contro il Brighton, il Manchester United può rimbalzare con una vittoria sul Brentford? Sarà più facile a dirsi che a farsi contro la squadra di Thomas Frank dopo il pareggio in rimonta contro il Leicester City nella prima settimana. Con una squadra stabile a sua disposizione, il Brentford può causare al Manchester United problemi simili che hanno dovuto affrontare contro il Brighton nell’affrontare Ivan Toni e Bryan Mbeumo.

Ten Hag avrà una grande decisione da prendere se inizierà Cristiano Ronaldo così come l’aspetto del suo centrocampo. Ex uomo di Brentford Christian Eriksen sembrava perso giocando come centravanti nella settimana 1, ma il Manchester United non ha un centrocampista difensivo appropriato per lasciarlo cadere in un centrocampo a tre dall’inizio della partita, che è uno dei motivi per cui stanno perseguendo Adrian Rabiot di Juve.

Rabiot non sarebbe un centrocampista tradizionale, ma offre un aspetto diverso Fred e Scott McTominay che potrebbe almeno dare a dieci Hag diverse opzioni, se necessario.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : sabato 13 agosto | Volta : 12:30

Posizione : Gtech Community Stadium — Brentford, Middlesex

Probabilità: Brentford +280; Disegna +240; Manchester United +102 (tramite Caesars Sportsbook)

NBC | fuboTV (prova gratis) Probabilità: Brentford +280; Disegna +240; Manchester United +102 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Brentford: Le api probabilmente lanceranno di nuovo un back four come Kristoffer Ajer e Ethan Pinnock salterà la partita per infortuni ma Ben Me è stato solido al suo debutto contro Leicester City. Con nuova firma Mikkel Damsgaard, la formazione potrebbe essere in gioco più a lungo anche quando sono tornati a pieno regime. Damsgaard è apparso solo in 12 partite per Sampdoria la scorsa stagione a causa di problemi di artrite, ma dopo aver saltato cinque mesi, è stato in grado di tornare entro la fine della stagione prima di trasferirsi al Brentford.

Manchester United: Antonio Marziale sarà ancora assente a causa di un fastidioso infortunio alla coscia che apre le porte a Cristiano Ronaldo o Antonio Elanga a sostituire il centravanti. Ten Hag potrebbe giocare di nuovo con Eriksen, ma contro una fastidiosa squadra del Brentford, il Manchester United farebbe meglio a giocarlo più in profondità. Se Luca Shaw e Diogo Dalot lottano in quella che dovrebbe essere una partita aperta, anche i loro posti da titolare potrebbero essere alti, il che sarà qualcosa da guardare.

Predizione

La difesa del Manchester United non sembra abbastanza forte per contenere il Brentford in questo momento poiché Ivan Toney troverà gioia nella partita. Scegliere: Brentford 2, Manchester United 2