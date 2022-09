Streaming live di Barcellona contro Viktoria Plzen: come guardare la Champions League mentre Jules Kounde mira a brillare

L’invecchiamento della difesa del Barcellona aveva bisogno di alcune importanti revisioni durante la bassa stagione, qualcosa che era difficile da fare con la necessità della squadra di scaricare i giocatori a causa di problemi finanziari. Ma, nonostante i loro problemi, il Barcellona è riuscito ad acquisire una barca di talenti grazie a una gestione finanziaria creativa, aggiungendo talento ovunque in campo. Robert Lewandowski potrebbe essere stato il nome più importante, che ha ottenuto il maggior numero di titoli e sicuramente farà rumore sotto la porta, ma dall’altra parte del campo, l’aggancio di Jules Kounde al centro difensore del Siviglia ha dato i suoi frutti all’istante.

Il difensore francese, che si è unito per $ 55 milioni, ha dovuto aspettare fino al 28 agosto per fare il suo debutto nella Liga per il club. Sono passate due settimane intere dopo l’inizio della stagione quando il club ha lottato per rispettare le regole finanziarie della Liga per registrarlo. Da allora Kounde ha giocato due partite con il Barca, entrambe vittorie dominanti. Una vittoria per 4-0 sul Real Valladolid lo ha visto passare tutti i 90 minuti, completando il 93,1% dei suoi passaggi e creando due assist. In difesa, ha vinto il 75% dei suoi duelli, il 100% delle sue sfide aeree e ha recuperato palla cinque volte. Poi lo scorso fine settimana, di fronte alla sua ex squadra, non ha fatto altro che recuperare palla per sei volte e registrare due assist.

È stato così impressionante all’inizio che il manager Xavi gli ha elogiato enormemente. “Quando parliamo di Kounde, parliamo di un giocatore che può segnare un’era al Barca”, ha detto Xavi dopo la vittoria al Siviglia. “Può fare tutto, giocare da dietro, ha personalità , leadership, può giocare in qualsiasi posizione difensiva. Abbiamo fatto un ottimo acquisto”.

Kounde prevede di iniziare mercoledì quando il Barca aprirà la sua campagna di Champions League contro Vittoria Plzen, una squadra che dovrebbero battere facilmente in casa. Kounde ha parlato con la stampa prima della partita, dicendo che il motivo per cui è coinvolto in questo sport è per giochi come questi.

“Sappiamo di avere grandi possibilità di qualificarci dal girone. Ma sarà molto competitivo e difficile perché ci sono delle buone squadre”, ha detto Kounde. “Ma sono emozionato. Gioco a calcio per partite come queste.

“Abbiamo una grande rosa, con molto talento e possiamo creare molti pericoli. Sono sicuro che molte squadre ci guardano e ci prendono sul serio. Ma la squadra può progredire ulteriormente con le idee di Xavi C’è qualità e vogliamo competere duramente in questa Champions League”.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Kounde può essere un difensore centrale naturale, ma ha anche la capacità di giocare come terzino. Quella versatilità sarà accolta favorevolmente per una squadra che si è sbarazzata di un inaffidabile Sergino Dest ma ha portato Hector Bellerin prima della chiusura della finestra di mercato.

Finora, è sembrato un acquisto fantastico che aggiunge credibilità immediata a una linea di fondo a volte imperfetta. Ma se questi primi minuti sono un segno delle cose a venire, il Barca potrebbe benissimo finire per essere contendente all’UCL molto prima del previsto.

Come guardare e quote